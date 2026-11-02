スペインリーグ第11節で行われたレアル・マドリードとラシン・サンタンデールの一戦は、マドリードが3-0で完勝したが、審判のホセ・ルイス・ムヌエラ・モンテーロが71分にビデオ判定技術「VAR」の介入を受け、フランス代表のオーレリアン・チュアメニによるペナルティエリア内でのハンドをめぐりホームチームに一度与えたPKの判定を取り消したことで、注目すべき判定論争が巻き起こった。

「エル・サルディネーロ」で開催されたこの試合でサポーターを騒がせたのは、この出来事が最初ではなかった。これに先立つ11分、審判はラシンの選手マテオ・プラッティとの接触を受けてキリアン・ムバッペにPKを与えており、フランス代表のスターがこれを決めてレアル・マドリードに先制点をもたらしていたが、この判定はホームチームのサポーターから大きな抗議を招いた。

チュアメニの一件は、副審がペナルティエリア内でのハンドの存在を審判に知らせ、審判がペナルティスポットを指さしたことから始まった。しかし、ルイス・マリオ・メラ率いるビデオ判定室が介入し、「ホセ・ルイス、あなたが与えたPKを確認することをお勧めします、お願いします」と述べて、プレーの再確認を求めた。

オンフィールドレビューのモニターへ向かう途中、ムヌエラ・モンテーロはラシンの監督ホセ・アルベルトを安心させるよう努め、自分でプレーを確認すると明言した上で、ボールがどのようにプレーされたのかの説明をビデオ判定室に求めた。

審判は「ボールがどのようにプレーされたかを見たい」と尋ね、メラからチュアメニが手に当たる前に意図的にボールをプレーしたとの説明を受けた。これを受けて審判は、細部を把握できるよう、照明を明るくして再生時間を延ばした上で、より鮮明な映像を映すよう求めた。

レビューの最中、ムヌエラ・モンテーロはラシンの選手の誰かがボールに触れたかどうかを尋ねたが、否定する回答が返ってきた。

映像を再度確認した後、審判はボールをプレーしたのはチュアメニであり、相手選手の関与なくボールが彼の手の方向へ跳ね返ったとの結論に至り、このケースはPKに値しないと判断した。

これに基づき、審判は最初の判定を取り消してPCを無効とした。これはスタンドのラシンのサポーターの怒りを招き、抗議はピッチにライターを投げ込むまでに至った。

この判定は、守備側の選手が自ら意図的にボールをプレーした後に、その接触が意図的でない形で手にボールが当たった場合は、手の位置や動作の性質、プレーを取り巻く状況を考慮する必要があるものの、自動的には反則を構成しないという審判上の原則に基づいている。