ブラジル代表の攻撃的スターは火曜夜のネラッズーリ戦で、レアルのジョゼ・モウリーニョ監督から後半42分にピッチを退くよう命じられ、本来はアルバロ・カレラスと交代するはずだった。だが、当初はそれが実現しなかった。

主審マイケル・オリバーの見解では、ビニシウスのピッチを去る動きが遅すぎたためだ。レアルが2-1でリードしている状況で、できるだけ時間を使おうとするのが明らかな理由だった。そのため、カレラスの投入は即座に認められなかった。

このためマドリーはしばらく1人少ない状態で戦わなければならず、あわやその代償を払うところだった。インテルは数的優位を生かそうとし、左サイドからの攻撃からヘンリク・ムヒタリアンがシュートまで持ち込んだ。元ドルトムントのこの一撃を、レアルGKティボー・クルトワは辛うじて防いだ。

レアルがCKに逃れてプレーが中断してようやく、カレラスはピッチに入ることを許された。ビニ・ジュニオールの交代以降、その時点ですでに1分以上が経過しており、23歳はその間ずっとタッチライン際に立っていた。

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ビニシウス・ジュニオールに適用された新ルールとは？

すでにW杯以降、主審には交代で退く選手がベンチへ戻る際、不必要に時間をかけた場合、交代出場を遅らせることができる権限が与えられている。

ビニ・ジュニオールはタッチラインへ向かうまでに、上限として定められた10秒を明らかに超えていた。ピッチを離れる際には、一時的に自分に向けられていたブーイングが聞こえていたスタンドの方向へ拍手も送っていた。そのため、オリバー主審は新ルールを厳格に適用する判断を下した。

この一件は最終結果には影響しなかった。 キリアン・エンバペとフェデリコ・バルベルデのゴールで、マドリーはCL初戦を2-1で辛勝。インテルはカルロス・アウグストの1点で追い上げるにとどまった。