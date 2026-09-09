ブラジル人の攻撃的スターは火曜夜のネラッズーリ戦で、レアルのジョゼ・モウリーニョ監督から87分にピッチを去るよう命じられ、本来はアルバロ・カレーラスと交代するはずだった。だが、すぐにはそうならなかった。

主審マイケル・オリバーの見解では、ビニシウスのピッチを去る動きが遅すぎたためだ。レアルが2-1でリードしている状況で、できるだけ時間を使うという明白な理由があった。その結果、カレーラスの投入はとっさに認められなかった。

このためマドリーはしばらく1人少ない状態でプレーを強いられ、あわやその代償を払うところだった。インテルは数的優位を生かそうとし、左サイドからの攻撃の末にヘンリク・ムヒタリアンがフィニッシュまで持ち込んだ。だが、元ドルトムントのシュートはレアルGKティボー・クルトワが辛うじて防いだ。

レアルがCKに逃れてプレーが止まり、ようやくカレーラスはピッチに入ることが許された。ビニ・ジュニオールの交代からその時点ですでに1分以上が経過しており、23歳はその間ずっとタッチライン脇に立ったままだった。

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ビニシウス・ジュニオールに適用された新ルールとは？

すでにW杯以来、審判には交代で退く選手がベンチへ戻る途中で不必要に時間をかけた場合、交代出場選手の投入を遅らせることができる権限が与えられている。

ビニ・ジュニオールはタッチラインへ向かうまでに、設定された最大10秒を明らかに超える時間を要した。ピッチを離れる際には、一時的にブーイングを受けていたスタンドの方向へ拍手も送っていた。そのためオリバー主審は、新ルールを徹底して適用する判断を下した。

このプレーは最終結果に影響を及ぼさなかった。 キリアン・エムバペとフェデリコ・バルベルデのゴールで、マドリーはCL初戦を2-1で辛勝。インテルはカルロス・アウグストの1点で追い上げるにとどまった。