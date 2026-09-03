レアル・マドリードのポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョが、スペイン・リーグ第4節で金曜夜に予定されているレアル・ベティス戦に向けたチームのメンバーリストを発表した。

レアル・マドリードは深刻な欠場問題を抱えたまでこの一戦に臨むことになる。7選手が負傷により引き続きチームを離れることが確定したためだ。

一方でモウリーニョは、若手MFのセルヒオ・マルティネスを初めてリストに招集した。同選手は近日中にラシンからレアル・マドリードに加入したばかりで、当初はカスティージャでのキャリアをスタートさせる予定だったが、トップチームの練習で注目を集め、トップチームに帯同する機会を得た。

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リストにはまた、若手コンビのマリオ・リバスとカイステロも引き続き、コーチングスタッフの選択肢の中に名を連ねた。

レアル・マドリードは「ロンド」の練習で始まった練習セッションで試合への準備を締めくくり、続いてモウリーニョがプレスとポゼッションに重点を置いた戦術練習を行い、最後に狭いスペースでのミニゲームを実施して練習を終えた。

レアル・ベティス戦のレアル・マドリードのメンバーリスト

GK：ティボー・クルトワ、アンドリー・ルニン、ハビ・ナバーロ。

DF：ディーン・ハウセン、トレント・アレクサンダー・アーノルド、イブラヒマ・コナテ、マルク・ククレジャ、アルバロ・カレーラス、アントニオ・リュディガー、デンゼル・ダンフリース、マリオ・リバス。

MF：ジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデ・バルベルデ、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、カイステロ、セルヒオ・マルティネス。

FW：ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・ムバッペ、カルロス・エスピ、ブラヒム・ディアス、ヤン・ディオマンデ。