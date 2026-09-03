あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
imago-sport-1082315814.jpgSOPA Images

翻訳者：

主力の大量欠場と新戦力の登場：ベティス戦に臨むレアル・マドリードの招集メンバー

ベティス 対 レアル・マドリー
ベティス
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ジョゼ・モウリーニョ
スペイン
ポルトガル

ロイヤルチームに待ち受ける強敵との一戦

レアル・マドリードのポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョが、スペイン・リーグ第4節で金曜夜に予定されているレアル・ベティス戦に向けたチームのメンバーリストを発表した。

レアル・マドリードは深刻な欠場問題を抱えたまでこの一戦に臨むことになる。7選手が負傷により引き続きチームを離れることが確定したためだ。

一方でモウリーニョは、若手MFのセルヒオ・マルティネスを初めてリストに招集した。同選手は近日中にラシンからレアル・マドリードに加入したばかりで、当初はカスティージャでのキャリアをスタートさせる予定だったが、トップチームの練習で注目を集め、トップチームに帯同する機会を得た。

「Kooora」のフォーラムで、より深くトピックやニュースについて議論することができます

リストにはまた、若手コンビのマリオ・リバスとカイステロも引き続き、コーチングスタッフの選択肢の中に名を連ねた。

ラ・リーガ
ベティス crest
ベティス
BET
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA

レアル・マドリードは「ロンド」の練習で始まった練習セッションで試合への準備を締めくくり、続いてモウリーニョがプレスとポゼッションに重点を置いた戦術練習を行い、最後に狭いスペースでのミニゲームを実施して練習を終えた。

レアル・ベティス戦のレアル・マドリードのメンバーリスト

GK：ティボー・クルトワ、アンドリー・ルニン、ハビ・ナバーロ。

DF：ディーン・ハウセン、トレント・アレクサンダー・アーノルド、イブラヒマ・コナテ、マルク・ククレジャ、アルバロ・カレーラス、アントニオ・リュディガー、デンゼル・ダンフリース、マリオ・リバス。

MF：ジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデ・バルベルデ、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、カイステロ、セルヒオ・マルティネス。

FW：ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・ムバッペ、カルロス・エスピ、ブラヒム・ディアス、ヤン・ディオマンデ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー