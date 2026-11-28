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アヤックスのGKマルク・テア・シュテーゲンが、保有元バルセロナを最近訪れた理由を説明し、日曜日のフェイエノールトとのデ・クラシケルを前に控えGKマールテン・パエスを称賛した。ミシェル・サンチェス監督は、アウェーで無敗を続けるチームにデ・カイプでボールを支配するよう求めている。テア・シュテーゲンはGK陣に心配はないと強調した。

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テア・シュテーゲン、デ・クラシケルを前にバルセロナ訪問を説明

アヤックスに期限付き移籍中のマルク・テア・シュテーゲンが、代表戦期間後に保有元のFCバルセロナを訪れた件についてサポーターを安心させた。アヤックスは日曜日、デ・カイプで行われるフェイエノールトとのデ・クラシケルを控えている。ドイツ人GKは金曜日、スポルトパルク・デ・トゥークムストで取材に応じ、身体に違和感があり前週日曜日のADOデン・ハーグ戦を欠場した後、予定されていた休日を利用して家族に会い、以前から知る医療スタッフに相談したと説明した。

「主な目的は家族に会うことだった」テア・シュテーゲンはESPNに語った。「もちろん、私は今もFCバルセロナの選手だ。あそこの医師とは長年の付き合いがあり、少し問題を抱えていた。必要なときには、いつも力になってくれた。ドイツ代表の医師たちと同じように、彼らとも常に連絡を取っている」

「マールテン・パエスという良いGKがいる」

テア・シュテーゲンは、クラブ間で医療情報を共有することが自身のコンディション維持に役立つと強調し、必要なときにいつでも代役を務められるGKマールテン・パエスを称賛した。木曜日に良好な状態で練習に復帰したテア・シュテーゲンは、ロッテルダム遠征を前にアヤックスのGK陣に心配はないと語った。

「複数の人に診てもらうのは良いことだと思うし、全員がすべての情報を把握することが重要だ」とテア・シュテーゲンは話した。「昨日（木曜日）は、状態が再び良くなっていることが分かった。常に最高の状態でいられるよう努めているし、これもその一環だ。マールテン（パエス）という良いGKがいて、いつでも私の代役をしっかり務められる。彼は素晴らしい練習をしている。何も心配する必要はないと思う」

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ミシェル・サンチェス監督、試合の主導権を要求しアウェーサポーターの入場禁止を嘆く

アヤックスは5位フェイエノールトに勝ち点3差をつけ、エールディビジのアウェー戦で10試合無敗（7勝3分け）を維持してロッテルダムへ向かう。直近ではFCトゥーンに4-0で勝利し、ミシェル・サンチェス監督はデイリー・ブリント、ディース・ヤンセ、マルコス・レオナルド、ラヤン・ブニダを称賛した。11月26日木曜夜、FCトゥーンとのカンファレンスリーグの試合が終わった直後、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナの記者会見室で取材に応じたサンチェス監督は、デ・カイプでも積極的な戦い方を貫き、アニス・ハジ・ムサやルチアーノ・ヴァレンテらフェイエノールトの脅威を抑えると明言した。また、2009年から続くこの試合でのアウェーサポーター入場禁止が今も続いていることに衝撃を示した。

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「ロッテルダムでも戦い方を変えるつもりはない」とサンチェス監督は、方針の変更についてアムステルダムでの試合後の記者会見で語った。「ピッチ上でもボールを持っているときも、主導権を握りたいだけだ…。ハジ・ムサに対する最善の守り方は、ボールを保持して攻め続けることだ」。サポーターの入場禁止については、「誰もが試合を観戦できることは非常に重要だと思う。本当に残念だし、実際に衝撃を受けている…。彼らがスタジアムに入れないことは、私にとって本当につらい」と付け加えた。

日曜日のデ・カイプで懸かる勝利と節目

アヤックスは、公式戦でデ・カイプ開催の直近8回のデ・クラシケルのうち5回に勝利している。今回も勝てば宿敵との勝ち点差を6に広げられる一方、DFユーリ・バースはエールディビジ通算100試合出場に近づいている。

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「こうした試合には、自分たちを信じ、1年を通じて取り組んできたことを実践するのが最善だ」とサンチェス監督は語った。「非常に厳しく、難しい試合になる。彼らと戦うには、ピッチ上で精神的にできる限り強くなければならない」