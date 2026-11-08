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マイケル・キャリック監督は、今週以降もオールド・トラフォードで指揮を執るかどうかについて、マンチェスター・ユナイテッドの上層部から何の確約も得ていないと認めた。ユナイテッドはプレミアリーグの降格圏に転落しており、代表戦による中断期間を前に、キャリック監督には大きな重圧がかかっている。

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マンチェスター・ユナイテッド、降格圏の下位3チームに転落

土曜日にノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティに勝利したことで、ユナイテッドは降格圏に転落した。日曜日に行われるサンダーランドとクリスタル・パレスの試合結果次第では、キャリック率いるチームがプレミアリーグ最下位でアストン・ヴィラ戦を迎える可能性さえある。

ユナイテッドの首脳陣は、ボーンマスにホームで0-3の大敗を喫した後も、キャリックの続投を認めていた。エディ・ハウやユリアン・ナーゲルスマンの監督就任をめぐる憶測が強まるなかでの判断だった。その後、チームはリーグ戦でチェルシーに敗れたものの、立て直してローマを相手に劇的なチャンピオンズリーグでの勝利を収め、苦しい公式戦9試合未勝利に終止符を打った。

キャリック、目の前の仕事に集中

2週間の代表活動による中断期間が迫るなか、ヴィラ戦はキャリックの今後を左右する一戦となり得る。クラブ首脳陣から来週も指揮を執ると明確に保証されたかと問われたユナイテッドの指揮官は、率直に答えた。

「いや。いつも通り続けるだけだ」とキャリックは報道陣に語った。「起こることは起こる。次の試合を本当に楽しみにしている。先日の試合を経て、ホームで戦えるからね」

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指揮官はまた、週半ばの欧州大会での勝利を受け、オールド・トラッフォードの観客の重要性を強調した。「サポーターには、元気をもらい、これから見られるかもしれないものに期待してスタジアムに来てもらえたらと思う。私たちはその期待に応えなければならない」と付け加えた。

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中断期間も通常通りに

自身の立場に厳しい視線が注がれるなかでも、キャリックは予定を変えない。気持ちを落ち着かせるために家族と過ごす時間を追加で取ることはせず、マンチェスターに残る選手たちには通常通りの練習を予定していると明かした。

「普段と特に変わらない。本当にそうだ」と、間もなく始まる中断期間の予定を問われたキャリックは説明した。「代表活動による中断期間は、いつも活力を取り戻し、気分を一新する時間だと思う。代表に行く選手の中には、違う環境で気分を一新できる選手もいる。でも、私には特に必要ない。今のままで大丈夫だ」

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チームの予定については、「来週は間違いなく練習するし、週末は休みにするかもしれない。状況がどうなるか、誰が残り、誰がチームにいて、何を必要としているかを見て判断する」と述べた。

ヴィラ戦が重要な試金石に

日曜日のアストン・ヴィラとの対決は、キャリックとマンチェスター・ユナイテッドの今季双方にとって重要な局面となる。チームが降格圏を脱し、ローマ戦での逆転勝利によって生まれた勢いをつなげるには、好結果が不可欠だ。

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一方、国内で再び敗れれば、クラブ首脳陣は代表活動による中断期間中に監督交代を決断せざるを得なくなる可能性がある。後任候補の名前がすでに取り沙汰されるなか、オールド・トラッフォードではもはや失敗が許されない。