「中心となるニック・フェルシューレンとディース・ヤンセのコンビは、ヨシップ・スタロとユーリ・バスのコンビよりも優れている」

ニック・フェルシューレンとディース・ヤンセのセンターバックコンビは、ヨシップ・スタロとユーリ・バスのコンビよりも優れている。Voetbalzoneでは毎日、オランダのトップクラブに関する3つの論題を提示している。また、伝統的なトップ3以外のチームにも定期的に注目している。 アヤックスからレンタル移籍中のニック・フェルシューレン（FCヴォレンダム）とディース・ヤンセ（FCフローニンゲン）は、素晴らしい印象を残している。このセンターバックコンビは、スタロとバスのコンビよりも優れていると思うか、それとも全く同意できないか？コメント欄であなたの意見を教えてほしい！

フェルシューレンとヤンセは今シーズン、アムステルダムを離れて実戦経験を積み、著しい成長を遂げている。アヤックスのこの2人の才能ある選手は、先週末の試合でもその実力を存分に発揮した。2人は『Voetbalzone』の「今週のベストイレブン」において、センターバックのコンビを組んでいる。 21歳のフェルシューレンは、ヴォレンダムですぐにレギュラーの座を勝ち取り、チームをエールディヴィジ残留へと導く軌道に乗っている。

ESPNのアナリスト、ブラム・ファン・ポーレンは『Dit Was het Weekend』で、このセンターバックについて大絶賛した。彼はフェルシューレンの守備力を、スータロよりも優れているとさえ評した。 アヤックスからレンタル移籍中の彼は、日曜日のフェイエノールト戦でヴォレンダムを0-0の引き分けに持ち込んだ。「フェルシューレンはこれまで何度も称賛を受けてきたが、ボールに向かって身を投げ出すその姿勢はまさに憑りつかれたようだ」とヴァン・ポーレンは述べ、他の多くのエールディヴィジのディフェンダーも彼から学ぶべきだと主張した。 「時折、少し視野が狭くなったり、すぐに地面に倒れ込んだりすることもあるが、彼は本当にどこへでも体を張る。そして、状況の読みもかなり正確だ」。ヴァン・ポーレンの目には、ボールへの対応力ではまだヴェルシューレンは物足りないが、守備面ではスタロよりも優れていると映っている。

ヴァン・ポーレン氏は、土曜日のアヤックス対FCトゥエンテ戦（1-2で敗戦）において、クロアチア代表選手がミスを犯したと指摘した。「バート・ファン・ロイのゴールシーンや、そこでスタロがどのようにターンしたかを見れば、ヴェルシューレンがそんなプレーをするのを見たことはほとんどない」

ディース・ヤンセ

フェルシューレンがフェイエノールトの得点を防いだ一方で、FCフローニンゲンがテルスターに0-2で勝利した試合では、ヤンセが際立った活躍を見せた。アヤックスからレンタル移籍中の彼は、試合開始から30分後に鋭いヘディングシュートを決め、先制点を挙げた。 この左利きのセンターバックは、その好パフォーマンスにより、今シーズンがアヤックスでの最後のシーズンとなる可能性のあるユーリ・バスの後継候補として、数ヶ月前から注目されている。20歳のヤンセは3月末にオランダU-21代表デビューを果たし、これまでにアヤックスのトップチームで公式戦6試合に出場している。

彼はフローニンゲンで直近のリーグ戦2試合を勝利に導き、欧州カップ戦出場をかけたプレーオフ進出は依然として現実的な目標となっている。ディック・ルッキエン監督率いるチームは現在10位で、8位のスパルタ・ロッテルダムにわずか1ポイント差と迫っている。

「4月も、3月の終わりと同じ調子で続けていきます。残り5試合、素晴らしい締めくくりになる可能性があります。これまで通り、ポジティブなエネルギーを持ち続け、そうすれば試合に勝てます。さあ、突き進みましょう」と、ヤンセはテルスター戦勝利後、ESPNのカメラに向かって語った。