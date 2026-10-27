レアル・マドリードに所属しキリアン・エムバペのチームメートでもあるオーレリアン・チュアメニが司会を務める番組「The Bridge」は、このフランス人ウインガーをめぐる映像が巻き起こした怒りの波を受け、公式に謝罪した。問題となったのは、エムバペの顔を中国の指導者・毛沢東に結びつけた風刺的な合成写真について冗談を口にした場面だった。

この騒動が勃発したのは、エムバペがバロンドール授賞式でわずかな票差でイングランド代表のハリー・ケインに次ぐ2位となった数時間後のことだった。昨年4月に撮影され、月曜日に本人のSNSアカウントで公開された番組の舞台裏映像が拡散したのだ。

映像の中でエムバペは、自身の顔を合成した写真について冗談交じりにコメントし、「中国の独裁者」だと思ったと述べ、中華人民共和国の建国者である毛沢東を指して発言していた。

この映像は中国で広範な批判の波を呼び起こし、番組側はInstagramのアカウントのストーリー機能を通じて謝罪を発表するに至った。

映像削除後の謝罪

「RMC Sport」が伝えたところによると、騒動を引き起こしたこの映像は、公開前にすでにエムバペのチームの承認を得ていたという。

それにもかかわらず、番組のアカウントは公開から2時間足らずで映像を削除した。中国のSNSプラットフォームで拡散が始まった後のことだった。

しかし映像の削除でもその余波は止まらず、番組は次のような謝罪声明を発表した。「この映像が中国および世界の他の地域の人々の不快感を招いたことを遺憾に思います」

声明はさらにこう続けた。「不快に感じたすべての方々、そしてキリアンと彼のパートナー企業、さらには中国および中国の人々との関係が影響を受けたかもしれない機関に対し、謝罪を申し上げます」

フランス代表の主将であるエムバペ自身も、騒動が中国市場における商業的関係に影を落とし始めたことを受け、本日午前の早い段階で謝罪していた。

商業的損失と中国テレビの決定

この騒動により、3つの中国企業がエムバペとの契約を打ち切った。飲料メーカーの「東鵬（ドンポン）」、乳製品グループの「蒙牛（モンニュウ）」、そしてチーズ製造を専門とする「妙可藍多（ミルクグラウンド）」である。

余波はそれだけにとどまらなかった。中国国営テレビのCCTVは、スペインリーグの試合およびエムバペが出場する可能性のある試合の放送を停止し、あわせてこのフランス人スターが登場する広告を削除することを決定した。