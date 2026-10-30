地元紙TZ によると、その額は500万ユーロに上る。ただ、バイエルンはそのために大きな負担を受け入れることになる。東アフリカの国への長距離移動が、後半戦に向けた準備に大きく影響するからだ。

バイエルンは近年、毎年1月2日か3日に練習を再開し、その後は恒例のファンクラブ訪問と近場でのテストマッチを行ってきた。例えば今年初めは1月3日に練習を開始。4日にファンクラブを訪問し、6日にRBザルツブルクと対戦した後、11日に年明け最初の公式戦を迎えた。

今季は日程が大幅に過密になる。アヤックス戦は1月5日に行われる。ケニアまでの飛行時間は約9時間で、バイエルン一行は4日には現地入りしなければならない。帰国は早くても1月6日となる。

その後、8日には新年最初のブンデスリーガの節が始まる。詳細な日程はまだ決まっていないが、バイエルンはその週末にボルシア・メンヒェングラートバッハと対戦する。続いて、週2試合をこなす日程が3週連続で待ち受ける。ケニアでのテストマッチを含めると、バイエルンは26日か27日の間に8試合を戦うことになる。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 13:30 BVB 視聴する

バイエルンはなぜ1月にケニアで試合をするのか？

ケニアでアヤックスとのテストマッチが行われる背景には、新たな国立競技場「ライラ・オディンガ・インターナショナル・スタジアム」の開場がある。同スタジアムは、来夏にケニア、ウガンダ、タンザニアで開催されるアフリカネイションズカップの会場にもなる予定だ。その際には、バイエルンの選手であるモロッコ人のイスマエル・サイバリとセネガル人のバラ・ンディアイが、新設されたスタジアムに戻ってくる可能性がある。

「バイエルンにはアフリカに何百万人もの素晴らしいファンがおり、私たちは彼らとの強いつながりを感じています。アフリカ大陸にはサッカーに対する大きな情熱があります。私たちは長年、アウディ・サマーツアーを通じて定期的にアメリカとアジアを訪れてきました」と、マーケティング・営業担当役員のルーヴェン・カスパーは説明した。「今回、アフリカでもファンとのつながりをさらに深め、バイエルンを直接体験してもらい、クラブの国際的な発信力を示す新たな機会が得られました。ブンデスリーガの認知度をさらに高めることにも貢献していきます」