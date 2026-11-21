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マンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドは、フラムとの緊迫したプレミアリーグの一戦で同点ゴールとなるはずだった得点を取り消され、あからさまに怒りを見せた。エンツォ・マレスカ率いるチームは、エースの得点で試合を振り出しに戻したと思われたが、審判団の判定を受け、エティハド・スタジアムでは激しい議論が巻き起こった。

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ハーランドの得点取り消しをめぐり議論

問題の場面は、アウェーのフラムに先制を許してマンチェスター・シティが0-1とリードされた前半25分に起きた。ハーランドは、 フラムのGKベルント・レノが最初のシュートをつかみ損ねた 後、こぼれ球を押し込んで同点に追いついたと思われた。しかし、主審のトム・ブラモールは、ハーランドがレノの手からボールを蹴り出したと判断し、すぐにゴールを取り消した。

ハーランドは判定に抗議し、怒りをあらわにした。レノがボールをしっかり保持できていなかった以上、プレー可能なボールだったという主張だ。リプレーではドイツ人GKがボールに両手をかけていたように見えたものの、実際にボールをコントロールしていたかどうかについては議論が分かれた。

VARが主審の判定を支持

ピッチ上やSNSで議論が巻き起こる中、プレミアリーグ・マッチセンターはゴールが認められなかった理由を正式に説明した。GKのボール保持に関するルールをどのように解釈したかを詳しく示し、論争の決着を図った。

プレミアリーグ・マッチセンターはXへの投稿で、「フラムへのフリーキックとマンチェスター・シティのノーゴールという主審の判定は、VARによる確認を経て支持された。GKがボールをコントロールしていたと判断されたためだ」と説明した。

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同アカウントはVAR室からの説明も共有し、「VAR：ボールは両手の間でコントロールされており、その後、攻撃側の選手によってその保持状態から蹴り出され、ゴールに入った」と付け加えた。

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優勝争いの勢いを取り戻したいシティ

前半16分には、ロドリゴ・ムニスがシティの守備の脆さを突いてフラムを先制に導いていただけに、得点取り消しは手痛かった。首位アーセナルとの勝ち点6差を縮めたいマンチェスター・シティにとって、追いかける展開でミスは許されなかった。4連敗を喫すればプレミアリーグ優勝を争う望みに大きな打撃となり、この苦しい時期における マレスカの戦術的な采配に、さらに厳しい目が向けられる ところだった。

ハーランドの得点が認められなかったものの、シティは後半にゴールを奪い、勝ち点1を確保した。57分、夏に加入したエリオット・アンダーソンがペナルティーエリア際から見事なボレーシュートを決めた。

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プレミアリーグの優勝争いで高まる重圧

アンダーソンの得点で試合は引き分けに終わったが、首位アーセナルを逆転するには、マンチェスター・シティにはなお課題が残る。アーセナルはこの後、ニューカッスルとの試合を控えており、シティはライバルに最大限のプレッシャーをかける機会を逃した。

マンチェスター・シティには今後、厳しい日程が待ち受ける。まずは火曜日にエティハド・スタジアムでナポリとのチャンピオンズリーグの一戦に臨む。その後はプレミアリーグに目を向け、11月29日にエミレーツ・スタジアムでアーセナルと対戦する。