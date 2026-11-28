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レアル・ベティスはチャンピオンズリーグ参戦による疲労のツケを払う形となり、ラ・リーガ第14節で本拠地にラージョ・バジェカーノを迎え、0-1で敗れた。

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今回、『スポルト』紙が報じたところによると、マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームは試合の立ち上がりこそ精彩を欠いたものの、徐々にパフォーマンスを上げた。しかし継続性を欠き、1点も奪うことができなかった。

レアル・ベティスの選手たちは、良い時間帯と、攻撃で明確さと効率性を欠く時間帯を交互に繰り返し、マドリードのチームに対して真に主導権を握るための適切な方法を最後まで見いだせなかった。

レアル・ベティスはフィジカル面の力強さとひらめきを欠いた。チームのプレーがより場当たり的になっていく中、ホルヘ・デ・フルートスのゴールだけで敗戦には十分だった。アウェーチームから受けた打撃から、チームは立ち直ることができなかった。

実際、レアル・ベティスの選手たちは、試合終盤の時間帯にはラージョ・バジェカーノのゴールを脅かすことすらできなかった。

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レアル・ベティスのスター選手であるモロッコ出身のアブデサマド・エザルズリも例外ではなかった。個人の力で脅威を生み出せる選手であり、苦しい状況で前線の仲間たちを奮い立たせる役割を担う一人と見なされているにもかかわらずだ。

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エザルズリはドリブルを6回試みて3回成功させたが、5本のクロスはすべて失敗に終わり、枠内シュートは1本もなかった。

レアル・ベティスが同点に追いつけない中、エザルズリは次第に試合から消えていった。

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このモロッコ人選手は78分にイエローカードを受け、さらに試合終了の笛が鳴った後には小規模な小競り合いの当事者となった。

放送局モビスターのカメラは、激しい怒りに支配されたエザルズリの様子を捉えていた。マドリードのチームの複数の選手と口論になった後、エザルズリは両手でジェスチャーを送り、まるで一部の相手選手にロッカールームでの対決を持ちかけるかのような仕草まで見せた。

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この衝突のきっかけは現時点で明らかになっていない。エザルズリにもラージョ・バジェカーノの選手にも審判からの処分は科されずに終わったが、エザルズリが抱えていたフラストレーションの大きさを物語る場面となった。

ラ・リーガで3敗目を喫したものの、レアル・ベティスは勝ち点27で4位をキープした。