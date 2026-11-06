「両チームとも負けてほしい！」レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督、アトレティコ・マドリー対バルセロナに秀逸な見解

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ジョゼ・モウリーニョ監督が、アトレティコ・マドリーとバルセロナの今週末のリーガでの対戦について、思わず笑ってしまうほど率直な見解を示した。レアル・マドリーを率いる同監督は、バレンシアへの厳しい遠征に向けてチームを準備する中、優勝を争う両チームには、できることならどちらも負けてほしいと認めた。

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モウリーニョ、ライバルの取りこぼしに期待

モウリーニョ監督は、リーガの優勝争いにおける重要な週末を心待ちにしている。好調な国内での戦いを続けたいチームは、土曜夜にメスタージャへ乗り込み、バレンシアと対戦する。しかし、首都マドリードではすでに、別の場所で行われる大一番にも大きな注目が集まっている。

アトレティコ・マドリーとバルセロナは、首位争いに大きな影響を及ぼす一戦に臨む。レアル・マドリーは国内の頂点を懸けて両クラブと争っており、モウリーニョ監督は今週末が大きな好機になると分かっている。自チームが勝利し、ライバルが勝ち点を落とせば、理想的な週末となる。

優勝争いの直接対決に率直な見解

シウダー・レアル・マドリーでメディアの取材に応じたモウリーニョ監督は、この注目の一戦について考えを問われた。ポルトガル人指揮官は、いつも通り、最大のライバル２チームについて実に率直に答えた。待望の一戦で望む結果は、実現不可能だと認めた。

「両方に負けてほしい」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで語った。「それは不可能だ。ただ、私にとっては分かりやすい。どちらかが勝ち点を落とすからだ。先週は我々全員が勝ったが、今週末はどちらか一方、あるいは両方が勝ち点を落とすと分かっている。正直、気にしていない」

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マドリー、さらなる安定感を求める

モウリーニョ監督はライバルの動向を気にかけながらも、自チームの改善に全力を注いでいる。レアル・マドリーは最近、劇的な逆転を重ねているが、指揮官はもっと試合をコントロールすることを望んでいる。モウリーニョ監督は、ラシン・サンタンデールに３－０で快勝した試合こそがチームの目指すべき基準だと指摘した。

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「追いかける展開にならない方がいい。サンタンデールでの０－３のような試合がいい。あの試合は前半だけで４点、５点取れていてもおかしくなかった」とモウリーニョ監督は続けた。「逆転することには多くの良い面があるが、悪い面もある。良い面は信念、集団としての力、友情、リスクを伴う状況に臆せず臨む姿勢、充実した控え選手層、チームの意欲、自分がどのユニフォームを着ているかを理解していることだ。

「だが、悪い面もある。我々は試合の入り方をもっと安定させるために取り組む必要がある。サンタンデールでの試合や、ホームでのほぼすべての試合のようにだ。やるべきことは多い」

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メスタージャで待ち受ける大きな試練

モウリーニョ監督がアトレティコ・マドリー対バルセロナの結果を気にする前に、選手たちは自分たちの試合で結果を出さなければならない。レアル・マドリーは、難しいアウェー戦として知られるバレンシアとの一戦に臨む。リーガでメスタージャに乗り込み、勝ち点３を手にするのは、どのチームにとっても容易ではない。

マドリーが良い入りを見せ、先制を許さなければ、優勝争いで最も近いライバルたちに最大限のプレッシャーをかけられる。バレンシアで勝利すれば、アトレティコ・マドリーとバルセロナがピッチに立つ前に、理想的な状況を整えられる。