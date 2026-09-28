マンチェスター・シティに向けられた財務規則違反問題、いわゆる「115件の違反」問題が、同クラブの主力選手数名の将来をめぐる憶測を再燃させた。その筆頭に挙がるのはノルウェー代表のアーリング・ハーランドであり、今後数年にわたってクラブの歩みに影響を及ぼしかねない処分の可能性が背景にある。

この問題は依然として時間を要する可能性のある法的手続きの途上にあり、自らに不利な決定が下された場合、マンチェスター・シティが上訴に踏み切ることが見込まれている。

しかし、勝ち点剥奪を含むスポーツ的な処分が科される可能性、それもプレミアリーグ残留に影響を及ぼしかねない水準にまで達する可能性が、一部の主力選手の退団というシナリオへの扉を開いた。

英紙「ザ・サン」によると、処分によってクラブの将来が影響を受けた場合、レアル・マドリードとバルセロナがマンチェスター・シティの複数の選手をめぐる争奪戦に加わる可能性がある。その中にはヨシュコ・グヴァルディオル、エンソ・フェルナンデス、リヤド・シェルキ、アユブ・ブアッディらが含まれるが、最も関心を集める名前はハーランドであり続けている。

ノルウェー代表のストライカーはマンチェスター・シティと2034年までの契約で結ばれており、報道によれば、チームが降格した場合に自動的に退団できる条項は存在しないという。これは、いかなる交渉においてもイングランドのクラブに強い立場を与えるものだ。また、シティは処分を受けた場合でさえ、主力選手を簡単に手放す用意はないように見える。

バルセロナか、レアル・マドリードか？

スペイン紙「スポルト」によると、ハーランドの名前はしばらく前からレアル・マドリードとバルセロナと結び付けられてきたが、両クラブのいずれからも、今のところ獲得に向けた公式な動きは存在しない。

バルセロナにおいては、ノルウェー代表のストライカーは適切な戦術的スペースを見出せるかもしれない。特にラフィーニャがストライカーとしてもウインガーとしてもプレーできる点に加え、同クラブがセンターフォワードの補強として以前からフリアン・アルバレスに関心を寄せていたことも背景にある。

一方、レアル・マドリードについては、ストライカーのポジションにキリアン・ムバッペがいることに加え、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム、その他の攻撃陣が存在するため、状況はより複雑に見える。つまり、ハーランドの加入はチーム内での役割の再配分を要する可能性があるということだ。

したがって、ハーランドのマンチェスター・シティ退団はあくまで、問題の進展や選手とクラブの意向に左右される一つの可能性にとどまる。しかし、イングランドのクラブに対する大きな処分は、様相の異なる移籍市場への扉を開き、ノルウェー代表のストライカーを再びレアル・マドリードとバルセロナの関心の輪の中に置くことになりかねない。