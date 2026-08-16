ロドリのバルセロナ移籍は、スペイン国内で大きな反響を呼んだ。獲得の最有力候補の一つと見られていたレアル・マドリーではなく、宿敵カタルーニャのクラブへと選手の行き先が変わったためで、この移籍はスペインサッカーの二大巨頭の対決構図を塗り替えかねないと見る関係者もいる。

カタルーニャ紙「スポルト」の編集長ジョアン・ビジェスは、「バルセロナはマドリーが欲しがっていたものをすでに手にした」と題した記事の中で、ロドリのカタルーニャ移籍はレアル・マドリーにとって大きな打撃であると強調した。このスペイン人MFは、白い巨人の陣容の中で最も不安を抱える一角を補強する候補だったからだ。

ビジェスはさらに、ロドリは単なる特定ポジションの補強にとどまらず、チームのプレースタイル全体を変えられる選手だと述べ、バランスをもたらし、試合を組み立て、試合のテンポを支配する能力を挙げた。これらは、どんなビッグクラブにおいても彼を主軸に位置づける要素だと見ている。

同記者は、ロドリの価値はボール奪回や攻撃の組み立てといった通常の役割を超えるものだと指摘し、その影響力はチームの気質や、大一番を支配する力にまで及ぶとした。彼の見方では、この移籍はバルセロナのメンバー表に新たな選手を一人加えるだけにとどまらない、より大きな意味を持つものだという。

また、この移籍をまとめ上げたデコには大きな称賛が値すると述べ、バルセロナのスポーティングディレクターはクラブ内の新たな時代の始まりとなり得る取引を成立させ、加えてあらゆるタイトルを争う競争においてチームに強力な後押しを与えたと評価した。

同記者は同時に、チーム内のそのほかの明るい進展も見逃さなかった。エジプト人の若きFWハムザが好調を維持し、得点力を発揮していることに加え、ブルージュから加入した新戦力ペシオが準備期間中に2ゴールを決めて活躍していることを挙げ、これがバルセロナの攻撃陣の選択肢に対する楽観論を高めていると指摘した。

それでもビジェスは、こうした要素が純粋なストライカーというポジションの問題を解決するわけではないと強調し、フリアン・アルバレスの移籍の行方が不透明な中、バルセロナは依然としてこのポジションの補強を必要としていると断言した。

同記者は、バルセロナの移籍市場での動きは、過去数年間に同クラブが見せてきたものと比べて「より多くの資金、より多くの選択肢、より大きな野心」を持っていることを反映していると考え、ロドリの獲得はこの変化を最も象徴するものだと強調した。

ビジェスは、ロドリの移籍は大型契約というだけに矮小化することはできず、むしろバルセロナの意図を明確に示す宣言だと述べて見解を締めくくった。同記者によれば、クラブは陣容を強化するだけにとどまらず、世界最高峰のMFの一人を手に入れることにも成功したのであり、その選手はレアル・マドリーにとって質的な補強となり得た人物だったのだ。