レアル・マドリードは、夏の移籍市場終盤における自らの動きについて態度を明確にした。クラブ首脳陣は中盤や守備陣に新戦力を加えないことを決断したのだ。スペイン人ロドリの獲得に失敗し、同選手がライバルであるバルセロナへの移籍目前となっているにもかかわらずの決断であり、新シーズン開幕を前にマドリディスタの間で議論を呼びかねない動きである。

ラジオ局「カデナ・セール」によると、レアル・マドリードはロドリの穴を埋めるため新たな中盤の選手を獲得する意向はないという。一方、「ジ・アスレティック」紙は、これまで有力視されていた一流のセンターバック補強の構想についても、クラブが撤回したと伝えている。

この決断は、中盤と守備陣で利用可能な選択肢が十分かどうかについて、レアル・マドリードのファンの間に一部懸念がある中で下された。特に、チームがポルトガル人ジョゼ・モウリーニョの指揮の下で新シーズンに臨む準備を進めていることを踏まえての懸念だが、モウリーニョは今回の移籍期間中、クラブ首脳陣から明確なサポートを受けてきた。

レアル・マドリードはこれまで、陣容を強化するために積極的に動き、ディオマンデ、コナテ、ククレジャら複数の新戦力を獲得してきた。一方、ベルナルド・シルバは準備期間中に注目を集め、来シーズンに影響力のある役割を担う可能性についてコーチングスタッフを楽観させるパフォーマンスを見せた。

親善試合で見せた前向きな兆しにもかかわらず、中盤と守備のポジションは依然としてクラブのファンの一部にとって不安の種となっている。彼らは新戦力によるチームの補強を待ち望んでいたが、特にロドリの獲得の試みが頓挫し、最近の展開によれば同選手がバルセロナのユニフォームを着る日が近づいている状況を受けての懸念である。

こうしてレアル・マドリードは、ロドリの穴を埋めるために挙がっていた選択肢に対して扉を閉ざしたようだ。その筆頭がマルティン・スビメンディとキース・スメイトであり、この2つの獲得はいずれも現在のクラブの構想には含まれていない。予期せぬ新たな動きがない限り、移籍市場の残りの日々で中盤に新たな選手が加わることはないだろう。

状況は最終ラインでもさほど変わらない。データが示すところによれば、クラブ首脳陣は新たなセンターバックとの契約という構想を断念したという。モウリーニョがこのポジションに5人の選手を擁しているうえ、必要に応じてチュアメニを起用する可能性もあるためだ。