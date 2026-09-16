アンフィールド・ロードに降りしきる雨の中、元RBライプツィヒのMFが見事な一撃で試合を決めるゴールをマークした。中央で受けたコーディ・ガクポのパスを、ショボスライは胸で落とし、ワンバウンドさせると、約30メートル手前から右足で右上隅へ突き刺した。

トッテナムのGKマルティン・ドゥブラフカも見事な反応で飛んだが、美しい弾道を描いたボールには及ばなかった。ファンや実況陣が熱狂する中、ショボスライは右耳に指を当てるしぐさを誇示するように見せて喜びを表した。英『Daily Mail』は「彼を傲慢だと考える人もいるかもしれない。だが、あんなゴールを決められるなら、そうならない者がいるだろうか？」と伝えた。

その後、ハンガリーメディア『index.hu』は「彼は世紀のゴールで観衆を魅了した」と報道。『Sky Sports 』はこの一撃を「魔法のよう」で「並外れている」と評した。

リヴァプールの新指揮官アンドニ・イラオラも絶賛した。「3点目はワールドクラスだ。圧巻だった」。さらに、ショボスライのミドルシュートの特別な能力についてはこう語っている。「彼の場合は、シュートを打つ前からゴールになると信じられる。他の選手なら『遠すぎる』と思うかもしれない。でも彼なら、入るかもしれないと思わせてくれる」

ショボスライにとっては、今季6試合目での3点目となった。すでにプレミアリーグ開幕戦のニューカッスル・ユナイテッド戦での2-2、さらにチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦での2-1の勝利でも得点を決めていた。

ドミニク・ショボスライ、トッテナム戦で途中出場

ショボスライのポジションをめぐっては、レッズ内で少なからず議論がある。ショボスライ、ライアン・グラフェンベルフ、アレクシス・マク・アリスターによる2024-25シーズンの完成された王者の中盤が、ゲームメーカーのフロリアン・ヴィルツ加入後に組み替えられたため、ショボスライは一時的にやや後方の位置で起用されていた。

さらにリヴァプールは右サイドバックのポジションにも問題を抱えており、そのため25歳のショボスライがここで何度も穴埋めした。スパーズ戦では1時間を少し過ぎたところで若手ジェームズ・マコーネルに代わって出場し、本来のポジションでプレーした。

ヴィルツはスパーズ戦で温存され、メンバー外となった。ロンドンのリーグライバル相手の勝利により、リヴァプールはカラバオカップ4回戦進出を決めた。代表ウィーク前、8位につけるチームは日曜日にイラオラの古巣AFCボーンマスと対戦する。