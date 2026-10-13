エジプト代表のモハメド・サラーが、トルコのトラブゾンスポルで新たな経験を積むことになった。今回同じ場所に集まったのは、元ドイツ代表ディフェンダーのジェローム・ボアテングだ。ボアテングはアシスタントコーチとしてチームのコーチングスタッフに加わり、二人はクラブ内で同じ組織の一員となる。ただし、その役割はピッチ上とコーチングスタッフのベンチとで異なっている。

2014年のワールドカップを制したボアテングは、トラブゾンスポルでの仕事に喜びを表した。自身の「インスタグラム」のアカウントを通じて、同胞であるチームの監督トーマス・ライスとそのアシスタントスタッフから日々学んでいると強調。さらに、選手たちに自身の経験を伝え、ピッチの内外で彼らを支えることにも力を注いでおり、この経験は自身の指導者としてのキャリアにおいて重要な一歩になると語った。

ボアテングがサラーと共に在籍することになったのは、このトルコのクラブが国内の競争で立場を強化しようとしている時期だ。エジプト人スターは今年のうちにリヴァプールからトラブゾンスポルに加入しており、チームはトルコリーグの順位表で5位につけている。

共に働くことは、ボアテングにとってヨーロッパおよび国際舞台での長年の経験を活かす機会となり、サラーにとっては輝かしい実績を持つ元ディフェンダーと接する機会となる。その実績で最も際立つのはドイツ代表でのワールドカップ制覇であり、加えてバイエルン・ミュンヘンを筆頭とするビッグクラブでのキャリアもある。

ボアテングは昨年、指導経験を積むため、ベルギー人監督ヴァンサン・コンパニの招きでバイエルン・ミュンヘンのコーチングスタッフに加わる寸前だった。しかし、ドイツでの過去の裁判に関連したサポーターの抗議を受け、その計画は頓挫した。

その後、引退したこのディフェンダーはトラブゾンスポルという新たな道へと進み、トーマス・ライス監督のアシスタントとして仕事を始めた。この経験は彼を、モハメド・サラーを筆頭とする豊富な経験を持つ選手たちと直接向き合わせることになる。