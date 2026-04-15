世界王者から迷走へ：スペインは2026年に名誉挽回を目指す

スペインは絶頂と転落を経験した。2010年は無敵だったが、その後は失望と早期敗退が続いた。10年間、新しいスタイルを探してきた。2026年、名誉挽回を狙う。

私たちは「黄金世代」の輝きと、2014年ブラジルW杯後の突然の崩壊、そして続く苦難の年月を振り返る。同時に、新監督と新しいマインドセット、若き才能ラミネ・ヤマル率いる未来にも注目する。

これはVoetbalzoneのワールドカップ特集「Legacy」の19回目のストーリー。SpotifyやAppleでポッドキャスト版を今すぐお聴きください。

スペインは歴史的に大舞台であと一歩及ばなかった。 才能はあったが、重要な場面で運に恵まれなかった。アルフレド・ディ・ステファノ、パコ・ヘント、リカルド・サモラ、ラウル・ゴンサレス、フェルナンド・イエロなど名手が代表でプレーしても、世界タイトルは獲得できなかった。 21世紀に入り、スペイン代表に黄金期が訪れる。

その幕開けは2008年の欧州選手権。スペインは決勝でドイツを破り、44年ぶりに欧州制した。イケル・カシージャス、カルレス・プジョル、セルヒオ・ラモス、アンドレス・イニエスタ、シャビ、ダビド・ビジャ、フェルナンド・トーレスら黄金世代の誕生だった。

その勢いのまま2010年南アフリカW杯へ臨んだ。初戦でスイスに敗れ出だしは苦しかったが、パラグアイ、ドイツを破り決勝へ進んだ。

7月11日、ヨハネスブルクのサッカー・シティ・スタジアムで決勝が行われた。カシージャスはロッベンとの1対1を止め、延長戦でイニエスタが「ジャブラニ」をネットへ。スペインが初優勝を遂げた。

この成功は2012年の欧州制覇へと続いた。しかし、その大会が黄金期の終わりであり、長い低迷期の始まりだった。

しかし、その直後から低迷期に入った。

スポーツには、頂点に立った者がやがて衰退するという単純な真実がある。スペインが王座から後退するのは時間の問題だった。だが、ここまで早く来るとは誰も予想していなかった。

その兆候は2013年コンフェデレーションズカップ決勝で現れた。マラカナンでブラジルに0-3で完敗。ネイマールが躍動し、デル・ボスケ率いるスペインは沈黙した。

1年後、ブラジルW杯でスペインはグループステージ敗退。オランダに1-5、チリにも敗れ、大会は始まる前に終わった。

この敗退の余波は大きく、「黄金世代」の主軸が次々と代表を退いた。後継世代は重圧を受け止め、スペインを再び頂点へ導く使命を負った。

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失望は募った。

クラブレベルでは依然として強豪で、レアル・マドリードは欧州カップ／チャンピオンズリーグを16度制し、バルセロナも毎年タイトルを争った。セビージャはヨーロッパリーグのスペシャリストに成長した。

しかし今、国際的な注目は代表チームに集まっていた。スペインは2010年以来、世界王者となった選りすぐりの国々の仲間入りをしていた。問題は、彼らがその地位にふさわしい活躍ができるかどうかだった。さらに、2014年ブラジルW杯での痛ましい失態から立ち直れるのかが問われていた。

「黄金世代」が作ったハードルは極めて高かった。 その遺産を継ぐはずだった後継世代は、2018年ロシア大会と2022年カタール大会で2大会連続ベスト16止まり。デル・ボスケ時代の高みに届いていない。

多くのファンは、伝説的な選手たちがユニフォームに身を包み、どんな強豪にも圧勝していた時代を今も懐かしむ。スペインが世界を支配しているかのように思えた。

しかし2014年を境に夢は覚めた。いまでは、スペインが再び頂点に立てるかが最大のテーマだ。 黄金世代の基盤にあったのは、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナの「ティキ・タカ」だ。そのパスサッカーで彼らはヨーロッパを制した。 興味深いのは、スペインの衰退が2011/12シーズン末にグアルディオラがバルセロナを去った時期と重なること。それ以降、バルサも欧州の頂点から徐々に遠ざかった。

では、スペインを再び頂点へ導くものは何だったのか。どうすれば再び世界制覇を夢見られるのか。カシージャス、イニエスタ、シャビ、ビジャ、トーレス、プジョルはすでに去っていた。スペインに必要なのは、新たな希望をもたらす超絶的な才能だった。その希望は、2010年優勝から13年後、カタルーニャで現れた。

数多くのスペイン人才能を輩出してきたバルセロナの下部組織「ラ・マシア」出身の彼が、再びファンに世界制覇の夢を見させる。その名はラミネ・ヤマル。

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新たな希望

2023年4月29日、バルセロナを率いていたシャビはヤマルにプロデビューの機会を与えた。

彼のプレースタイルはすぐにリオネル・メッシを連想させた。ディフェンダーを恐れず、ボールが左足に吸い付いたように操る姿は圧巻だ。稀有な才能の登場に、低迷期にあったバルセロナとスペイン代表は光明を見出した。

デビューから1年半も経たない2024年、欧州選手権でスペインはイングランドを破り優勝。ヤマルは新世代を率い、ラ・マシアの新たな宝石として輝いた。

カシージャス、イニエスタ、シャビ、ラモス、プジョル、ビジャの時代は終わった。代わりに台頭したのがニコ・ウィリアムズ、ウナイ・シモン、ミケル・オヤルサバル、ペドリ、ガビ、マルク・ククレラだ。その中心で輝く10代は、左足だけで世界を驚かせた。

まだ20歳にもならない若者に国の希望を背負わせることは公平か？おそらく違う。それでもヤマルは、プレーで重圧に耐え、さらに上の力を示してきた。 時期尚早ではあるが、1958年に17歳のペレがブラジルを優勝に導いて以来、国に希望を与える10代選手は現れていない。

彼はすでに大舞台で結果を出し、W杯で試合を決める才能を示している。だが、世界一になるには才能だけでは足りない。

ヤマルにはスペインが求めるリーダーシップがあるか。もしなければ、チーム内に代役はいるか。

新世代は実力十分で、いまだ世界最高水準の代表チームの一つだ。それでも2010年の伝説的チームには及ばない。

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未解決の課題を清算する

スペインは20世紀、何度も優勝目前で敗れた。しかし21世紀に入り状況は一変。今ではどの大会でも優勝候補に挙げられる。

スペインの視線は今、北米に向けられている。来夏、ワールドカップはアメリカ、メキシコ、カナダで開催される。その使命は明確だ。再び世界王者になることだ。

簡単か？決してそうではない。可能か？間違いなく可能だ。競争は熾烈だ。メッシ率いるアルゼンチンは現世界王者。ロナウドはポルトガルで最後の輝きを望む。エムバペのフランスは雪辱を誓う。 ブラジルはカルロ・アンチェロッティ監督の下で戦う。トーマス・トゥヘル率いるイングランドはタイトルを狙う。ドイツは不調でも危険だ。

さらに大会には必ずサプライズがある。モロッコは前回同様、再び驚きをもたらすか。日本は強豪国と正面から渡り合えるか。開催国のアメリカとメキシコはホームの声を味方につけられるか。そして、70年ぶりの優勝を狙うウルグアイの躍進はあるか。

成功への道は容易ではない。それでもスペインには「できる」という信念がある。頂点へのかつてないほどのモチベーションが、チームを突き動かす。

その鍵を握るのが、ヤマルの左足だ。20歳前に優勝した選手はペレとムバッペだけだが、ヤマルもその歴史に名を刻むつもりだ。

2026年の大会は刻々と迫っている。来夏、スペインが完全復活を遂げるか、2010年以降の低迷が続くのか、答えが出る。