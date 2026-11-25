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レアル・マドリーがチャンピオンズリーグでPSVに5-1で大勝した後、ジョゼ・モウリーニョ監督はジュード・ベリンガムを世界最高のMFと称賛。サンティアゴ・ベルナベウで、同選手がバロンドールのトップ10から漏れたことを批判し、ベリンガムの投入によってこの日のチームの攻撃が一変したと語った。

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モウリーニョ、PSV戦勝利後にベリンガムを絶賛

チャンピオンズリーグ第5節でレアル・マドリーがPSVに 5-1で快勝 した後、モウリーニョ監督はベリンガムを世界最高のMFと称した。サンティアゴ・ベルナベウの記者会見場で、マドリーの指揮官は試合の流れを変えた選手としてベリンガムを挙げた。

ベリンガムは最近の自身の成長をモウリーニョ監督のおかげだと語っていた が、指揮官はその称賛を選手本人とチームメイトに向けた。PSV戦で違いを生んだのは、ベリンガム自身の向上心と能力だと強調した。

ベリンガムは「世界最高のMF」

モウリーニョ監督はベリンガムの評価について率直に語り、バロンドールのトップ10に入らなかったことは到底納得できないと主張した。

「彼が成長したのは私のおかげだと言ってくれるのはありがたいが、私はそう思わない」とモウリーニョ監督はクラブ公式サイトで説明した。「今のジュードを作り上げた最大の功労者は、彼自身とチームメイトだと思う。私は少し手助けをしようとしている。彼はすべてを備えた、まったく並外れた選手だ」

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際立つ戦術的な柔軟性と生来のリーダーシップ

モウリーニョ監督は、PSV戦での直接的な貢献に加え、ベリンガムのまれな戦術的適応力を強調。フィジカル、技術、試合への理解を称え、トップ下やインサイドハーフに加え、ボランチが1人でも2人でもプレーできると指摘した。

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「彼にはフィジカル、技術、試合を戦術的に理解する力、向上心がある」とモウリーニョ監督は続けた。「今日、もちろん彼一人の力ではないが、彼は試合の流れを変えた。私にとって、彼は間違いなく世界最高のMFだ。しかも、トップ下でもインサイドハーフでも、2人のボランチとともにでも、1人のボランチとともにでも……プレーできる。だからこそ、バロンドールの話題が出たとき、彼がトップ10に入らなかったのはとんでもないことだと言った。彼はまったく並外れた選手だ」

「彼は生まれながらのリーダーだ。自分自身に非常に高い要求を課しているからだ。それは日々の練習やプレーを見れば分かる。うまくいかないときに苛立ちを隠せないが、懸命に取り組むことで乗り越えようとする。そのリーダーシップでチームを動かそうとするんだ」

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次はラ・リーガでアラベス戦

欧州の舞台で5得点を挙げたマドリーは、再び国内での戦いに目を向ける。モウリーニョ監督率いるチームは次に、土曜日のラ・リーガでデポルティーボ・アラベスと対戦する。攻撃を前進させるベリンガムが大きな影響力を発揮するなか、マドリーはチャンピオンズリーグで得た勢いを週末の試合につなげたいところだ。