イヴァン・トニーが金曜夜、アル・アハリがアル・ハリージュに4-1で勝利した試合で、異例の方法でPKを決めた。30歳のストライカーは2得点を挙げ、マリノ・プシッチ監督率いるチームの勝利に貢献。なかでも試合終了間際の独特なPKが、SNSで大きな反響を呼んでいる。

元ブレントフォードのFWは今季、サウジアラビアで好調を維持し、リーグ戦9試合で13得点を記録している。アル・ハリージュ戦では先制点を挙げ、試合終了間際にはPKから最終スコアを決めるゴールも奪った。

トニーは長年、独特なPKの蹴り方で知られている。普段は助走中、ボールではなくGKを見続ける、いわゆる「ノールック」の技術を用いる。しかし金曜夜は、まったく違う方法を選んだ。

持ち味の短い助走はそのままに、トニーは主審の笛が鳴るとほぼ同時にシュートを放ち、GKマルワン・アル・ハイダリを驚かせた。後ろに2歩下がると、突然ボールに向かって走り出し、ゴール左下隅へ強烈なシュート。アル・ハイダリは呆然とゴール中央に立ち尽くした。

SNSでは、この異例のPKが大きな話題となっている。あるサポーターは「イヴァン・トニーが、これまで見た中で最も奇妙なPKの蹴り方をした」と投稿。別の人物は「GKはトニーがどう蹴るか完全に分かっているつもりだったんだろう。そして、こんなことが起きた……」と反応した。

サウジアラビアの中継映像は、あまりに素早く蹴られたPKの一部を捉え損ねた。「カメラマンまで含め、全員を驚かせるPKの蹴り方をしたイヴァン・トニー」との声も上がった。「彼は、世界のサッカー史上最高のPKキッカーの一人として名前を挙げられるべきだ。彼の技術は人間離れしている」

この独特なPKは、トーマス・フランクのかつての発言も思い起こさせる。当時ブレントフォードの指揮官だったフランクは2023年、トニーが同クラブで22本目のPKを決めたフラム戦で3-2の勝利を収めた後、同選手を「世界最高のPKキッカー」と呼んでいた。「理由はいくつかある。彼の戦略、PKを練習していること、そして並外れた冷静さだ」と、当時『スカイ・スポーツ』に語っている。

ジェイミー・キャラガーも当時、フランクの言葉に同意した。元リヴァプールDFは、GKはトニーのPKを止められるとほとんど思えないとして、その蹴り方を「特別」と評した。

PKの映像はこちら：