15歳のモロッコ人選手ミサエ・バハが、ログローニョ・ユナイテッド戦でゴールを決め、クラブ史上最年少得点者となり、バルセロナの歴史に名を刻んだ。ラミン・ヤマル、ビッキ・ロペス、アンス・ファティ、ボージャンといった著名な選手たちを上回る記録となった。

バロンドールの有力候補の一人であるバルセロナのポーランド人選手エバ・パヨルは、チームのチャンピオンズリーグ開幕を前にした記者会見で、バハに並外れた才能を見出していると語り、初めて彼女を見たときの驚きを認めた。そして、彼女はまだ若く、さらなる努力と成長を必要とするものの、世界最高の9番ストライカーになり得ると指摘した。

バハの才能に感嘆したのはパヨルだけではない。この若き選手は、代表チームとして大会に出場していた際、バルセロナのユースサッカープログラムのコーディネーターであるジョルディ・ベントゥーラの目に留まり、クラブは彼女の獲得に全力を尽くすべきだと判断した。

バハは、バルセロナの有望株の一人としての地位を高める数々の資質を備えている。その最たるものは174センチメートルという身長であり、それに加えてパワー、スピード、得点感覚があり、これらの要素は早くから表れ、将来のプロキャリアの基盤を築いている。

歴史的なゴールを決めた後、バハはバルセロナのスター選手たちとともに練習できる喜びを次のように語った。「世界最高の選手たちと練習し、彼女たちから学べるのは大変な名誉です。スターティングメンバーに入り、初ゴールを決められて、とても嬉しく、誇りに思います」

この若き選手は、クラブのスタッフやユースチームおよびトップチームのチームメート、そして家族と兄に感謝の意を示し、この歴史的な瞬間に到達するまでのキャリアを通じて彼らが支えてくれた役割を強調した。