レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エムバペが、フランスの雑誌『オンズ・モンディアル』が読者投票をもとに授与する「オンズ・ドール」を受賞した。エムバペは48.2％の票を獲得し、11.9％で2位となったポルトガルのジョアン・ネベス、10.8％のジョージア代表フヴィチャ・クヴァラツヘリア、9.7％のスペイン代表ラミン・ヤマルを上回った。

受賞を受けて、エムバペは同誌とのインタビューに応じ、10年以上にわたって最高峰のレベルで積み重ねてきたプロキャリアの歩みを振り返りながら、その節目について語った。成功に対する考え方や自身が受ける批判、そして自らに自信を持つ理由にも言及し、最も誇りに思っているのはゴールやタイトルではなく、プレーを常に楽しみ続けていることだと強調した。

ディエゴ・マラドーナ、ジネディーヌ・ジダン、クリスティアーノ・ロナウドといった伝説的な選手たちと並んで受賞者リストに名を連ねることになったレアル・マドリードのこのFWは、次のように語った。「僕たちはファンを喜ばせるためにもプレーしてきたと思う。誰よりも楽しめたと知ることは、いつだって満たされるものだよ」

これまでのキャリアを評価するよう求められると、エムバペは10点満点で10点をつけ、その価値は実績だけで決まるものではなく、困難な瞬間も含まれると説明した。

彼はこう付け加えた。「10点をつけるよ。なぜならキャリアというのは、良い瞬間も悪い瞬間も含めて、そのすべての細部を生きるものだからだ。まず思い出すのは、決めたゴールや獲得したタイトルではなく、この10年、11年の間、一度も退屈を感じなかったということなんだ。自分が経験してきたことを当たり前のものとして受け止めたことはなく、いつもその一つひとつを噛みしめて生きてきた」

なぜ一部の人はあなたを嫌うのか？

エムバペは、年月を経るなかで批判への向き合い方がどう変わったかについて語り、キャリアの初めの頃にはより大きく影響を受けていたが、やがて自分に向けられる反応の違いを理解できるようになったと説明した。

彼はこう語った。「もっと若い頃は、どうして自分を嫌う人がいるのか、どうして彼らに好かれるような振る舞いをしないのかと自問するんだ。それをうまく理解できないし、物事を違う角度から見られるほど距離を置くこともできない」

そして続けた。「でも今は、そういう視点を持てるようになった。物事を分析しようとせず、ただそういうふうに振る舞っているだけの人たちがいるということを理解している。最も大切なのは、自分の価値観に正直であることだ。そしてその道のりのなかでは過ちを犯すし、そのすべてを避けることはできない。失敗の可能性を受け入れなければならないんだ」

完璧な選手という像に皮肉で応じたエムバペ

さらにこのフランス代表FWは、一部の人が自分を過ちを犯さない人物として思い描くかもしれない像を否定し、ユーモアを交えてその考えに応じたうえで、メディアでの姿が必ずしも自分の人間性の真実を反映しているわけではないと強調した。

彼は皮肉を込めてこう語った。「僕が完璧だと思っている人は、テレビを見ていないんだよ」。そしてこう付け加えた。「僕は何度も何度も、間違うことがあると証明してきた。それで困ることはない。むしろ良いことだと思っているよ」

エムバペは、画面上での姿だけでは観客が自分の本当の人間性を知ることはできないと説明し、こう付け加えた。「テレビを通して本当の君を知る人なんていない。だからこそ、分析が時として現実からまったくかけ離れたものになるんだ」

なぜエムバペは自分が世界最高だと言い張るのか？

このレアル・マドリードのスターは、自分が世界最高の選手であるという最近の発言が巻き起こした反応についても言及し、自らの自信は自身のメンタリティーと実績を成し遂げたいという願望に結びついたものであり、単に物議を醸そうとするものではないと説明した。

エムバペはこう語った。「僕は自分の国の歴史と文化を知っている。だから、この種の発言が何を引き起こしうるかもわかっている。僕がそう言うのは、それを信じているからであり、それが自分を奮い立たせるからだ」

そして彼は続けた。「偉大なことを成し遂げるためには、他の人のほうが自分より良いプレーができると思いながら競争の場に入ることはできない。それは自分を縛り、自分の前に壁を立てることを意味する。これが僕のメンタリティーだ」

ずっと望んできた人生を生きてきた

幸せを感じているかと問われると、エムバペははっきりと答え、プロキャリアが課した試練や変化はあったものの、子どもの頃から抱いてきた夢を生きているとの思いを語った。

彼はこう語った。「もちろん、僕は幸せな男だよ。ずっと望んできた人生を生きてきた。いつだってサッカー選手になりたかったし、もちろん状況に適応することが求められるし、予想外の出来事もある。でも僕は夢を叶えた。これ以上、何を望めるというんだい？」

さらに続けた。「人生では、自分の持っているものに幸せを感じるべきだし、僕は自分が手にしているものにとても満足している。それを守り続けられることを願っているよ」

話の締めくくりに、エムバペは子どもの頃に抱いていたサッカーへの見方を振り返り、プロとしての経験がこの競技への理解を変えたものの、最初から自分をサッカーと結びつけてきた最も大切な要素、すなわちプレーを楽しむことだけは守り続けてきたと説明した。

彼はこう語った。「もちろん、子どもの頃と同じ見方を持ってはいない。そして幸いにも、だ。もしそれを保ち続けていたら、あまりにも純朴すぎただろうからね」

しかし彼は、手放さなかったものは「プレーする喜びと情熱」だと強調し、サッカーの世界における試練や負の側面も、この感情を自分から奪い去ることはできなかったと語った。

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