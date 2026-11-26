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ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、パルク・デ・プランスでのパリ・サンジェルマン戦で2-2と引き分けた後、ドニエル・マレンを絶賛した。オランダ代表FWを世界最高のアタッカーの一人と評する一方、パリでの一戦では意外にもベンチスタートを選んでいた。

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パリでの戦略的な選手起用

ガスペリーニ監督はパリで意外な布陣を選び、ドニエル・マレンやパウロ・ディバラといった主力を先発から外した。代わってマティアス・スーレとカストロが前線を担い、ローマ指揮官が現在のサッカー界で最も強いチームと評したパリ・サンジェルマンに挑んだ。この決断は実を結び、 ローマは激闘の末に勝ち点1を獲得 した。

試合後、ガスペリーニ監督は先発メンバーの選考について、過密日程による身体的な負担を理由の一つに挙げた。『TUTTOmercatoWEB』が伝えたところによると、同監督は「そう、それも理由の一つかもしれないが、ほかにもたくさんある。スーレがプレーし、その後はカストロがマレンに代わった。マレンはパルマ戦を含めてリーグ戦で多くプレーし、代表戦も2試合戦っていた。後半に彼を起用できたのはよかった」と語った。『TUTTOmercatoWEB』。

マレンは世界最高クラス

マレンをベンチスタートとしたものの、ガスペリーニ監督がその技術を高く評価していることに疑いの余地はない。途中出場したFWはPKを成功させるなど、存在感を示した。ローマ指揮官は、かつてボルシア・ドルトムントに所属したマレンを世界最高クラスの選手に位置づけ、決定力と爆発的なスピードをその特徴として挙げた。

ガスペリーニ監督は「現時点で、彼は間違いなく世界最高の一人だ。得点力、スピード、シュート力、シュートを打つまでの素早さ、そしてチャンスをつくり出す力がある」と述べた。一方で、途中出場時のマレンについては率直な見方も示した。「ただ、途中から出ると、それほどよくないと言わなければならない。先発したときの方がずっといい。おそらく体格的に、試合開始からウォーミングアップを重ねるか、試合に入っていく必要があるのだろう」と付け加えた。

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誰もが先発のつもりで

ディバラの起用にも、同様の考えがあった。ディバラは約1カ月の離脱から復帰したばかりで、前週末には短時間の出場にとどまっていた。ガスペリーニ監督は、後半のテンポや選手間のスペースの方がベテラン司令塔に合うと考え、チーム内でベンチスタートが否定的に捉えられることはないと強調した。

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「ディバラも同じだ。彼は1カ月の離脱から戻り、先週の日曜日にはある程度プレーした。控えも先発もいないと、私は繰り返し伝えている。このグループでは、ピッチに立つ選手は、途中出場であっても先発であっても、自分が重要な選手であり、先発選手だと感じている」と説明した。

両指揮官の敬意

この試合は、ガスペリーニ監督とPSGのルイス・エンリケ監督にとって、15年前の対戦以来の再会の場でもあった。試合終了の笛が鳴ると、両監督は互いに敬意を示し、目の前で繰り広げられた試合の質を認め合った。ガスペリーニ監督は、時代が変わってもルイス・エンリケ監督のチームとの対戦は難しいと語り、勝利を重ねる指揮官へと成長したスペイン人を称賛した。

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ガスペリーニ監督は「試合後、私とルイス・エンリケが互いに『なんて素晴らしい試合だ』と言い合えたのもよかった。私たちはそう感じた。ベンチにいると、素晴らしい、いつもとは違う試合だと感じるのは簡単ではない」と振り返った。