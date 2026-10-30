パリ・サンジェルマンを率いるスペイン人指揮官ルイス・エンリケは、モロッコ代表のアシュラフ・ハキミが見せた並外れたパフォーマンスを称賛した。ハキミは金曜夜に行われたフランス・リーグ第9節でル・アーヴルと対戦し、3得点2アシストの活躍でパリを5－1の勝利へと導いた。

エンリケは試合後のコメントで、ハキミはチームのリーダーであると語り、彼の能力と、攻撃エリアで動き回ってゴールを演出する力をよく理解していると強調した。さらにこう付け加えた。「彼はむしろフォワードに近い。ボールを保持しているときは前方のエリアでプレーし、ボールを失ったときは全員がディフェンダーになる。彼は世界最高の右サイドバックだ」

パリ・サンジェルマンの監督は、ハキミについて最も気に入っているのは1試合で3得点を挙げたことではなく、高いレベルを維持し、常にチームを助ける準備ができていることだと説明し、それがパリにとって非常に大きな意味を持つと指摘した。

一方でハキミは、プロのレベルで自身初となるハットトリックを達成したにもかかわらず、ル・アーヴル戦を自身のキャリアで最高の試合とみなすことを拒んだ。彼はそれが素晴らしい一夜であったとしながらも、もっと大きな影響を与え、より感情を揺さぶられた試合を他にも経験してきたと説明した。

このモロッコのスターはさらに、自身は素晴らしいシーズンの立ち上がりを見せており、チームへの貢献はゴールを決めることだけにとどまらず、試合の必要性に応じてさまざまな役割を果たしていると述べた。そして、自身のパフォーマンスに満足しており、同じレベルでのプレーを続けたいと語った。

ハキミは、昨シーズンに負った負傷から完全に回復したことを明言し、非常に良いフィジカルコンディションにあり、歩みを続ける準備が整ったと述べた。また、自身の攻撃的な役割についても語り、幼い頃からこのポジションでプレーすることに慣れていると説明したが、同時にサイドバックとしての任務には守備面での安定ももたらすことが求められていると自覚していると語った。

このモロッコ人選手は、負傷により一部の主力選手が不在であることは、自分一人に追加の努力を課すものではなく、すべての選手がより多くのものを提供することを必要とするものだと強調し、パリ・サンジェルマンは一体となったチームであり、責任は全員で負うものだと明言した。