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スペイン代表のセンターバック、アイメリク・ラポルテは、日曜日にマドリードで行われたUEFAネーションズリーグのイングランド戦に2-3で敗れたことを受け、チームメートにそれぞれの課題を見つめ直すよう求めた。メトロポリターノでの敗戦により、現欧州王者であり世界王者でもあるスペインが2024年3月から続けていた、90分間での43試合連続無敗が途切れた。

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DFが率直な反省を求める

ラポルテは、ホームのスペインがボール保持時に慎重になりすぎたと感じていた。2025年ネーションズリーグ決勝でポルトガルにPK戦で敗れた一戦を除けば、90分間で敗れることなく続いていた驚異的な記録が、ついに途絶えた。今夏、アトランタで行われたワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦で敗因となった慎重な戦い方から教訓を得たトーマス・トゥヘル監督率いるアウェーのイングランドは、開始の笛から絶え間なく攻め続けた。ジュード・ベリンガムにけん引されたイングランドは、消極的なスペインを1時間にわたって圧倒した。

CB、慎重なボール運びを悔やむ

序盤の好機を何度か逃したイングランドは、前半終了間際に先制した。パウ・クバルシのファウルで得たPKを主将ハリー・ケインが決め、代表通算93ゴール目を記録。続いて53分、デクラン・ライスのCKをエズリ・コンサが頭で押し込んだ。その4分後には、アーセナルのDFベン・ホワイトが流れるような攻撃を角度をつけた強烈なシュートで締めくくり、3-0とした。

試合終了後、UEFA に対し、ラポルテは普段とは異なる消極的な戦いをこう振り返った。「今は少し分析し、少し自分たちに厳しくなる必要がある。これだけ無敗の試合を重ねてきた後だから、また一から始めることになる。イングランドについて話すより、自分たちを見つめ直したい。長く負けずにいた間、僕たちはボールを持ったときにもっとリスクを取る戦い方をしてきた。それで結果を出してきたが、今夜はそれが十分にできなかったと思う。サッカーの面では、これで全てが終わるわけではない。突破は決まっているし、ただやり直すしかない」

終盤の退場を機に反撃

65分、イングランドはホームのスペインに反撃の糸口を与えた。ボールを持っていたジャレル・クアンサーが奪われ、ラミン・ヤマルを引っ張ったエリオット・アンダーソンに一発退場が命じられると、ミケル・オヤルサバルがこのプレーで得たPKを決めた。ヤマルを起点に勢いづいたスペインは75分、ヤマルのクロスを途中出場のニコ・ウィリアムズが左ポストに当てて決め、さらに点差を縮めた。

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トラッフォードの好守が首位通過を決める

終盤にホームのスペインから猛攻を受けたものの、イングランドのGKジェームズ・トラッフォードは最後の15分間に好セーブやシュートブロックを連発。起用に応えて3-2の勝利を守り抜いた。トゥヘル監督就任後最高のパフォーマンスを見せたイングランドは、グループ首位で3月のネーションズリーグ準々決勝へ進出。スペインは2位で勝ち上がった。スペインは来春に始まるホーム＆アウェー方式の決勝トーナメントに向け、勢いを取り戻そうとすることになる。