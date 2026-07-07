2026年W杯ベスト16でベルギーに1-4で敗れた米国。 火曜未明、シアトルのルーミン・パーク・スタジアムで行われた一戦は、政治介入のスキャンダルで出場ながら影響を与えられなかったフォラリン・バログン選手の問題を受け、倫理的観点から世界メディアに安堵をもたらした。

ドイツ紙ビルトは「ベルギーが世界のサッカーに復讐した」と伝えた。前試合でボスニア・ヘルツェゴビナ戦の激しいファウルで退場したFWバルログンは、ドナルド・トランプ大統領のFIFA介入で出場停止が解除され、出場自体が物議を醸していた。

ベルギーの勝利は、多くの世界メディアから歓迎された。メディアは「名誉が回復された」と伝え、米代表の凡戦が政治介入のスキャンダルを覆い隠したと示唆した。

試合開始29分前、バルジュンがルミン・パークのピッチに姿を現すと、米国のサポーターは大きな歓声で迎えた。チーム紹介の際も同様だったが、試合ではパフォーマンス的な場面と終盤のシュート以外、ほとんど存在感を示せなかった。

『ニューヨーク・タイムズ』傘下のスポーツメディア『ザ・アスレティック』は、モナコ所属FWの低調なパフォーマンスに言及。「本人に直接の過失はないが、過去36時間サッカー界で最も論争を呼んだ問題の中心にいた」と指摘した。

同紙はさらに「ピッチでは彼は試合に大きな影響を与えなかった。レッドカードを受けた後の出場停止処分をFIFAが物議を醸す決定で一時停止した翌日の試合だったため、彼のパフォーマンスには大きな期待が寄せられていた」と付け加えた。

ベルギーサッカー協会は試合前、審判リストに彼の名前があれば出場資格に異議を唱えると米国側に通知していたが、大勝したことで追加措置は不要となった。

メディアはポチェッティーノ監督率いる選手たちを「数千万人のアメリカ人が試合を見守り、前例のない熱狂と幅広い国民的支持、そして月曜ゴールデンタイムに世界の注目を浴びる中、これはアメリカ男子代表とスポーツ全体にとって絶好の機会だった。しかし彼らはそれを逃し、最大の試練に失敗した」。

一方、英『デイリー・メール』は「形勢を逆転させろ！」と皮肉り、「トランプでさえ米国を敗退から救えなかった。彼は『間違ったフォワード』を心配していた」と伝えた。

同紙はさらに「バログンの出場停止解除という彼の望みは叶ったが、結局ほとんど影響はなかった。90分以上に及んだ過酷な試合で勝敗を決定づけたのは、ベルギー人FWチャールズ・デ・キテリエールだった」と付け加えた。

英紙『ザ・サン』は、この「米国の惨事」と、開催国を襲った「大惨事」を強調した。ベルギーの3点目では、GKマット・フリーズが致命的なミスを犯し、「W杯史上最悪の失点」を許した。

スペイン紙『マルカ』はベルギーのパフォーマンスを称賛し、「混乱を怒りに、論争をサッカーに、対立を芸術に変えた」と伝えた。 バロジョン騒動が起きたこの夜、レッドデビルズは米国を圧倒し、デ・キテライヤー、ヴァナケン、ルカクのゴールで最後の開催国を敗退させ、決定的な瞬間にワールドカップでの最高のパフォーマンスを披露した」と報じた。

同紙はさらに「雰囲気も、洗練さも、『アメリカン・ドリーム』さえも、ベルギー代表を止められなかった。ベルギーは自らの力で正義を勝ち取り、スペインとの準々決勝進出を決めた」と結んだ。

結果、ベルギーは16強で米国を破り、開催国を大会から退場させた。試合は政治や道徳が話題を呼んだが、最後はスポーツとしての正義が勝った。