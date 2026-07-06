世界の新聞がセリサオを嘲笑：「かつてのブラジルはどこへ？…彼らは風と共に踊った！」

日曜日の夕方、2026年W杯ラウンド16でノルウェーに1-2で敗れたブラジル代表とカルロ・アンチェロッティ監督は、国際メディアから激しい批判を受けた。この敗戦は「1990年以来最悪」と評され、 「歴史的な打撃」とも評され、アルゼンチンからの嘲笑やイタリア人監督の去就を巡る疑問も渦巻いている。

ブラジルのスポーツメディア『グローボ・スポルテス』は「1990年以来、最長の不振期だ」と伝えた。 欧州勢相手に6連敗は1990年以来のワーストだ」と伝えた。これはイタリア大会でマラドーナ率いるアルゼンチンに0－1で敗れ、グループリーグ敗退となった最後の例を指す。

28年間タイトルなし

イタリアメディアも批判を免れなかった。ガゼッタ・デロ・スポルトは次のように報じた。 「2030年にはタイトル獲得から28年がたつ。これは記録的な数字だ」と指摘し、 2006年フランス大会、2010年オランダ大会での敗退、2014年ドイツ戦での7-1という屈辱的な敗北、2018年ベルギー戦、2022年クロアチア戦、そして今回のノルウェー戦を例に挙げた。

同紙は「ヴィニシウスは平均的なチームで唯一のスターであり、ブラジルは彼に王座継承を期待していた」と手厳しく結論付けた。アンチェロッティ監督の責任は問わなかった。

アンチェロッティの去就は予定より早く議論されるだろう。

BBCスポーツは「契約は2030年までだが、この退場の仕方が早すぎる議論の始まりだ」と指摘。さらに期待外れのパフォーマンスを強調し、こう続けた： ブラジルのボール支配率は33.5％にとどまり、カウンター以外では脅威を与えられなかった。

さらに『ザ・アスレティック』は、アンチェロッティの慎重すぎる采配を指摘。「最初の失点直前にブルーノ・ギマランイスを交代させたことが敗因の一つだ」と伝えた。 ボール支配率の低さを認識した彼は、最もパス精度が高い選手をベンチに下げ、エデルソンとダニーロ・サントスを中盤に起用してカウンターに徹した。その結果、試合終盤10分をノルウェーに容易に支配された」と指摘した。

アルゼンチンメディアはブラジルを嘲笑した。

この戦術的貧困は、宿敵ブラジルの敗退を好機と捉えたアルゼンチンメディアの嘲笑を呼んだ。 「かつて世界サッカーの灯台だった『昔のブラジル』はとっくに消えた。アンチェロッティもヴィニシウス頼みの『新しいブラジル』構築に失敗した」。

一方、ウェブサイト「オレー」はより劇的に論じた。「ボール支配を愛したブラジルを覚えているか？ パスを重んじ、夢と創造性で総合的なサッカーを実践していたブラジルを？」 しかし現代はそれらを洗い流した。今の代表は別の公式に従い、勝ちも負けもする。ノルウェーがボールを支配するなど、誰が想像しただろうか？これは歴史への一撃だ。アイデンティティを捨てた代償として、ブラジルはワールドカップを逃すだろう」。

「風と共に踊る」

「フォックス・スポーツ」のアナリスト、ズラタン・イブラヒモビッチも戸惑いを隠せなかった。「ブラジルのプレーには全く納得できなかった。ノルウェーが美しいサッカーを見せたのに対し、ブラジルは無計画にプレーしていた。まるで風と共に踊っているようだった」。

英紙『デイ・テレグラフ』は「ノルウェーへの敗北は2億人以上のブラジル人にとって痛手だが、近年のセレーソンの歴史を考えると、2026年W杯での敗退に驚く人は少ないだろう」と指摘した。

「時代の終焉」

『ビルト』など多くのメディアは、ネイマールの代表引退に焦点を当て、彼の涙を大きく取り上げた。

英紙ガーディアンは「涙を流しながらピッチを去ったネイマールは、一つの時代の終わりを告げた」と結んだ。