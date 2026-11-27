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アル・アハリ(サウジアラビア)を率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチ監督は、チームの結果の波を力の衰えの表れと見ることを否定した。過密日程と疲労が近ごろのパフォーマンスに影響した大きな要因だと強調した。これは、ロシュン・サウジリーグ第13節、明日土曜日に予定されているアル・タアーウン戦を前にした発言だ。

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プシッチ監督の発言は微妙なタイミングで飛び出した。アル・アハリはAFCチャンピオンズリーグエリートで、カタールのアル・シャマルに2点を先行しながら2-3で痛恨の逆転負けを喫したばかりだ。オランダ人指揮官への批判が再燃し、チームが戦術面の安定を保ち、連勝を重ねられるのかという疑問の声も高まっている。

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試合前の記者会見で、アル・アハリが高いパフォーマンスと勝利を継続できていない点について『アシャルク・アルアウサト』紙から問われたプシッチ監督は、チームが好結果を重ねた時期を振り返った。これまでに5連勝を記録し、別の時期にも4連勝を挙げていると説明した。

プシッチ監督、バイエルンとパリSGを例に不振を釈明

オランダ人指揮官は、3日ごとに試合をこなすことは選手に大きな身体的負担を強いると語り、サッカーの結果は必ずしも予測できるものではないとの見方を示した。また、アル・シャマル戦の敗戦については、疲労と運という二つの要因を挙げた。

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プシッチ監督は欧州の強豪クラブの例も引き合いに出し、バイエルン・ミュンヘンやパリ・サンジェルマンもつまずくことがあると指摘した。強いチームであっても勝ち点を落としたり、敗戦を喫したりすることはあり得ると強調する狙いだ。

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さらに、アル・アハリは直近の結果による重圧に屈することなく、自らの力を信じて努力を続け、勝利の軌道に戻って現在の局面を乗り越えていくと付け加えた。

今季のアル・アハリの成績について語ったことは?

プシッチ監督はアル・アハリでの自身の仕事を擁護した。就任が遅く、チームのプレシーズンキャンプにも参加できなかったと指摘しつつ、ここまでの結果はポジティブであり、注いできた努力の大きさを反映していると考えている。

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指揮官は、ロシュン・サウジリーグで直近にアル・ナスルを3-1で下した一戦を振り返り、強敵に勝ったことでチームのパフォーマンスへの確信が深まったとの見方を示した。そして、アル・アハリは出場しているすべての大会で今なおタイトルを争っていると強調した。

アル・タアーウンの強さに警戒

次戦についてプシッチ監督は、難しい試合になると警戒感を示した。アル・タアーウンはリーグ戦で結果の面で好調な時期を過ごしているうえ、AFCチャンピオンズリーグ2にも出場しており、優れた選手をそろえ、相手に脅威を与えられるチームであることの表れだと述べた。

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試合前の時点の数字によると、アル・アハリはロシュン・サウジリーグの順位表で勝ち点24の4位につけ、アル・タアーウンは勝ち点5で17位に沈んでいる。ジェッダのクラブとしては、ホームの利と戦力差を生かして勝ち点3を手にし、指揮官を取り巻く重圧を和らげることが求められる。