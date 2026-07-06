世界のメディアは、トランプ氏とインファンティーノ氏がサッカーを汚職の泥沼に引きずり込んでいると報じている。

国際サッカー連盟（FIFA）は、アメリカ代表FWフォラリン・バログンへのレッドカードを取消し、2026年W杯ラウンド16のベルギー戦出場を許可した。この決定はドナルド・トランプ米大統領の介入を受けたもので、「茶番」との批判が世界的に噴出している。 「サッカー界の腐敗」と形容される異常事態となった。

ベルギーの『ヘット・ニウスブラッド』は「ひどい茶番」と批判し、英『デイリー・メール』は「トランプとインファンティーノがサッカーを腐敗の泥沼に引きずり込んでいる」と断じた。

トランプ氏はFIFAに公に感謝を表明した。

W杯史上初めて、開催国首脳が審判判断に公然介入した。トランプ氏は公式アカウントでFIFAに「正しい判断で不利益を救った」と謝意を示したが、この発言は国際スポーツ界に怒りの波を起こした。

バログンは前試合でレッドカードを受け、ベルギー戦の出場停止が予定されていた。しかしFIFAは突如としてこの決定を撤回した。大会史上、前例のない措置だ。

ベルギーは公式声明でFIFAを強く批判した。

この決定にベルギー代表は「スキャンダル」と公式声明で反発し、FIFAに法的措置も辞さない構えを示した。声明は「競技の公正さを損ない、大会の信頼性を揺るがす」と批判した。

怒りはベルギーにとどまらず、英紙デイリー・スターは「バログンへの特赦はベルギーを呆然とさせた」と報じ、「サッカーの未来を脅かす危険な前例」と批判した。

異例の国際的な非難の一致

フランスメディアも異例の同調を示し、『ル・パリジャン』は「米国の不当な利益」と批判した。

米ベルギー戦を前に、世界各紙がこれを大々的に報じた。試合展開や政治圧力の影響を懸念する声も高まっている。

FIFAへの信頼はさらに揺らぐ。

この決定はFIFAの信頼性をさらに揺るがす。特に米加墨共催という背景もあり、判断の透明性への批判と政治圧力が競技に及ぶとの懸念が高まっている。