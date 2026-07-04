世界のメディアがエジプトの活躍に「驚嘆」：2026年ワールドカップの象徴的な一幕

オーストラリアとのPK戦を前に、エジプト代表が戦術準備としてある映像を観ていたことが世界中で話題になった。

カメラは、ファラオの選手たちがノートパソコンを囲み、キリアン・エムバペがレアル・マドリード時代にレバンテ戦で決めたPK映像を観ている様子を捉えていた。これは、当時スペインチームのゴールを守っていたオーストラリア代表GKマシュー・ライアンのスタイルを分析する試みだった。

一体何が起きたのか？

PK戦直前、モハメド・サラー率いるエジプト代表の選手たちがノートパソコンを囲んだ。パフォーマンスアナリストのマフムード・スリムが、1月17日のスペインリーグでキリアン・エムバペがレアル・マドリードの一員としてレバンテ戦で決めたPKの映像を流した。

目的は、その試合でレバンテのゴールを守ったオーストラリア代表GKマシュー・ライアンの動きとポジションを分析することだった。ライアンは、オーストラリア代表監督トニー・ポポヴィッチによって119分にPK戦要員として投入されていた。

その結果、エジプトのキッカー4人（マフムード・サベル、ラミー・ラビア、モハメド・サラー、フサム・アブド・アルマジッド）全員がライアンの守るゴールを決め、彼は1本も止められなかった。エジプトはPK戦4－2で勝利し、初となるW杯ベスト16進出を決めた。

この出来事は世界中の新聞で話題となり、フランスの『レキップ』は、サラーが足を組んでスクリーンを眺め、一時停止ボタンを押しては動画を再生し直してライアンの動きを分析していたと報じた。

同紙は、フランス人スターが決めたPKがオーストラリアGK攻略の鍵となったと指摘し、「ありがとう、ムバッペ！」と皮肉を込めて結んだ。

一方、フット・メルカートはこれを「異例」と伝え、現代サッカーでのビデオ分析の重要性を強調した。

この非伝統的な準備はネット上で大きな反響を呼び、多くの人がエジプト代表の分析精度に感嘆した。土壇場の分析が、大舞台で実を結んだ。

一方、スペイン紙「アス」はこれを「W杯の象徴的場面」と位置づけ、エジプトスタッフがPK戦直前のパス練習中に映像を提示し、GKの弱点を突く好機を捉えたと指摘した。

スペイン紙『マルカ』は、オーストラリアのトニー・ポポビッチ監督の采配を、2014年W杯でルイス・ファン・ハール監督がPK戦直前にGKを交代させた「冒険」と比較した。

同紙は、ポポヴィッチ監督が「この変更に気づき、再現しようとした」と説明したが、「今回の冒険は逆効果だった」と指摘。ライアンはPKを1本も止められず、予測できたのは1回だけだった。

さらにオーストラリアのハリー・ソターとルーカス・ヘリントンがPK2本を失敗し、エジプトが初めてノックアウトステージを突破したと伝えた。

一方、フランスの「RMC」は「ティム・クロールの計画は失敗した」と皮肉った。

同局は「ファラオズのコーチ陣は何一つ偶然に任せていなかった」と強調した。

スペイン紙「スポルト」は、この場面でテクノロジーが再び主役となったと評価した。

目的はライアンの弱点を見つけることだったと強調した。

英紙『ザ・サン』は当初「奇妙」と伝えたが、「注目すべき理由がある」と強調した。

SNSでは「ハイレベルなサッカーだ」「すごい努力だ」「数日準備があったはず」などの声が寄せられた。

一方で「PKは運だ」と主張するファンもいる。

一方で皮肉な声も。「なぜわざわざ手間をかけたのか。彼はシュートごとにジャンプして避けていたのに」