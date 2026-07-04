オーストラリアとのPK戦を前に、エジプト代表が戦術準備としてある映像を観ていたことが世界中で話題になった。

カメラは、ファラオの選手たちがノートパソコンを囲み、キリアン・エムバペがレアル・マドリード時代にレバンテ戦で蹴ったPKの映像を見ている場面を捉えていた。これは、当時スペインチームのゴールを守っていたオーストラリア代表GKマシュー・ライアンのスタイルを分析する試みだった。

一体何が起きたのか？

PK戦直前、モハメド・サラー率いるエジプト代表はノートPCを囲んだ。パフォーマンスアナリストのマフムード・スリムが、1月17日のスペインリーグでキリアン・エムバペがレアル・マドリードの一員としてレバンテ戦で決めたPK映像を再生した。

目的は、当時レバンテのゴールを守っていたオーストラリア代表GKマシュー・ライアンの動きとポジションを分析することだった。ライアンはPK戦を見据えたオーストラリアのトニー・ポポヴィッチ監督によって119分に投入されていた。

その結果、エジプトのキッカー4人（サベル、ラビア、サラー、アル・マジェド）全員がライアンの守るゴールを決め、彼は1本も止められなかった。エジプトはPK戦4－2で勝利し、初めてW杯ベスト16に進んだ。

この一幕は世界中の新聞で話題に。フランスの『レキップ』は、サラーが足を組んでスクリーンに向かい、一時停止ボタンを押しながら動画を見直してライアンの動きを分析していたと伝えた。

同紙は、フランス代表のスターが蹴ったPKがオーストラリアGKの読みを解く手助けになったと指摘し、「ありがとう、ムバッペ！」と皮肉って結んだ。

一方、フット・メルカートはこれを「異例」と表現し、現代サッカーにおけるビデオ分析の重要性を強調した。

この非伝統的な準備はネット上で大きな反響を呼び、多くの人がエジプト代表の分析精度に感嘆した。土壇場の分析が、大舞台で実を結んだ。

スペイン紙「アス」は、この場面を「W杯の象徴的なシーン」と位置づけ、エジプトのスタッフがPK戦直前のパス練習中に映像を提示し、オーストラリアGKの弱点を突く絶好の機会だったと指摘した。

スペイン紙『マルカ』は、オーストラリアのトニー・ポポビッチ監督の采配を、2014年W杯でルイス・ファン・ハール監督がPK戦直前にGKを交代させた「冒険」と比較した。

同紙は、ポポヴィッチ監督が「この変更に気づき、再現したかった」と説明したが、「今回の冒険は裏目に出た」と指摘。ライアンはPKを1本も止められず、予測できたのは1回だけだった。

さらにオーストラリアのハリー・ソターとルーカス・ヘリントンがPK2本を失敗し、エジプトが初めてノックアウトステージを突破した。

一方、フランスの「RMC」は「ティム・クロールの計画は失敗した」との見出しで皮肉った。

同局は「ファラオズのコーチ陣は何一つ偶然に任せていなかった」と強調した。

スペイン紙「スポルト」は、この場面でテクノロジーが再び主役となったと評価した。

目的は、ペナルティスポットからのシュートにおけるライアンの弱点を特定する手がかりを見つけることだった。

英紙『ザ・サン』は当初「奇妙」と伝えたが、「注目すべき理由がある」と強調した。

SNSでは「ハイレベルなサッカーだ」「すごい努力だ」「数日準備できたはず」などの声が寄せられた。

一方で「PKは運だ」と主張するファンもいると伝えた。

一方で皮肉な声も。「あんなに準備したのに、結局はシュートごとにジャンプして避けていた」という投稿もあった。