アルゼンチンサッカー界のレジェンド、リオネル・メッシが、自身のサッカー選手としてのキャリアを無期限に中断することを決意した。長い闘病の末、父ホルヘ・メッシがロサリオ市の医療施設で68歳で亡くなり、レオの人生に大きな喪失と空白を残した。

フランスの「フット・メルカート」がアルゼンチンメディアの報道を引用して伝えたところによると、バロンドールを8度受賞したこの選手は、この試練の時期に愛する家族を支えるためにプロとしての活動を中断することを決め、インテル・マイアミへの復帰時期は明示していない。これは、サッカーが彼の優先事項において二番目になったことを明確に示している。

ホルヘ・メッシは単なる父親ではなく、息子がサッカーの世界に足を踏み入れた当初から、最初の助言者であり、代理人であり、支援者だった。ニューウェルズ・オールドボーイズに始まり、その後のスペインへの移籍に至るまで、彼はリオネルの飛躍のあらゆる重要な局面でそばに寄り添い、息子が夢を実現できるよう必要な犠牲を払い、サッカーの歴史における最も輝かしい運命の一つを舞台裏から築き上げることに貢献した。

ホルヘ・メッシの健康状態は、アメリカで開催された前回のワールドカップの間、家族にとって深刻な懸念の種だった。このアルゼンチンのスターの個人的な状況は、距離が離れていても、大会のプレッシャーがあっても、彼に大きな影響を与えた。当時の多くの写真が、アルゼンチン代表の主将が家族について、そして父が直面していた困難について語る際に湧き上がった激しい感情を物語っていた。

この悲報を知ると、メッシは直ちにインテル・マイアミでのプロとしての活動を中断し、アルゼンチンに戻って家族と共に過ごした。葬儀はロサリオで完全に非公開で執り行われ、この選手にとって極めて痛ましい瞬間となった。以降、彼は家族と共にとどまることを選び、アメリカへの復帰時期は定めていない。

報道によれば、現在の優先事項はメッシの家族であり、母、兄弟、妻、そして子どもたちに支えられている。また、レアンドロ・パレデス、ニコラス・オタメンディ、アンヘル・ディ・マリアを含む複数のアルゼンチン代表選手が、支援のために彼を訪れると見込まれている。これは、ホルヘ・メッシが息子の人生においていかに重要な存在であったか、そしてメッシ家がアルゼンチンサッカーにおいて特別な地位を占めていることを示している。

こうした状況の中で、リオネル・メッシのプロキャリアの今後は多くの疑問を呼んでいる。アルゼンチンメディアはすでに、彼が無期限にプレーを停止する可能性について憶測を始めており、インテル・マイアミのスターは今のところピッチへの復帰時期について何の兆しも示していない。

39歳を目前に控え、メッシはその輝かしいキャリアの中で前例のない瞬間に直面している。優先事項はもはや純粋にスポーツにおけるものではなく、極めて個人的なものとなった。現時点でメッシがサッカーからの引退を決意したと断言できる材料は何もないものの、活動を無期限に中断するという選択は、不確実な時期への扉を開くことになる。

20年以上にわたり最高峰のレベルに身を捧げてきたこのアルゼンチン人は、アメリカでの冒険を続けるのか、それともサッカーからさらに距離を置くのかを決断する前に、今、十分な時間をかけることができる。