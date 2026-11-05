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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、チャンピオンズリーグでの敵地勝利後、ジュード・ベリンガムを称賛した。

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イングランド人のベリンガムは、AEKアテネとのアウェー戦で3-2の勝利を収めた際、一時は1-1とする同点ゴールを決めた。マルク・ククレジャのクロスをヒールで合わせたのだ。このゴールと好パフォーマンスにより、モウリーニョ監督から特別な賛辞を受けた。スペインのスポーツ紙マルカによると、ポルトガル人指揮官は「彼は唯一無二で、並外れた選手だ」と評した。

モウリーニョ監督はさらに「世界に彼のようなミッドフィルダーはいない。よく働き、クオリティーもある。素晴らしい」と語った。ギリシャでの勝利を決定づけたのはフェデ・バルベルデで、92分にボールをファーサイドへ巧みに流し込み、3-2の最終スコアとした。

ベリンガムは、その献身的な姿勢から、マドリードでもファンに愛される選手の一人となっている。クラブ首脳陣も、ドルトムントから加入した同選手が、昨季終盤に痛みを抱えながらもレアルのためにプレーできるよう、予定していた肩の手術を夏に延期したことを高く評価しているという。

モウリーニョ監督は最近も、ベリンガムを高く評価していることを明らかにしていた。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが世界最優秀選手としてバロンドールを受賞すると発表された後、マドリードの指揮官はほかの選手の順位を詳しく確認し、こう語った。「バロンドールの投票結果については、何よりジュード・ベリンガムの順位に少し驚いた。彼は11位だった。これ以上はコメントしたくない」。ベリンガムはもっと上位に入るべきだと考えていたことがうかがえる。

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ベリンガムは2023年、移籍金1億2700万ユーロでドルトムントからレアルに加入した。今季は公式戦全大会を通じて15試合に出場し、5ゴール4アシストを記録している。