共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、チャンピオンズリーグのアウェー戦で勝利した後、ジュード・ベリンガムを称賛した。

イングランド人のベリンガムは、AEKアテネに3-2で勝利した試合で、一時同点となる1-1のゴールを決めた。マルク・ククレジャのクロスにヒールで合わせたのだ。この得点と好パフォーマンスにより、ベリンガムはモウリーニョ監督から特別な賛辞を受けた。スペインのスポーツ紙マルカによると、ポルトガル人指揮官は「彼は唯一無二で、並外れた選手だ」と評した。

モウリーニョ監督はさらに「世界に彼のようなMFはいない。よく働き、質も備えている。素晴らしい」と語った。ギリシャでの勝利を決定づけたのは、92分にボールをゴールのファーサイドへカーブをかけて流し込み、3-2としたフェデ・バルベルデだった。

ベリンガムはその献身的な姿勢から、マドリーでファンに愛される選手の一人となっている。また、クラブ首脳陣は、昨季終盤に痛みを抱えながらもレアル・マドリーのためにピッチに立てるよう、元ドルトムントのベリンガムが予定していた肩の手術を夏まで延期したことを非常に好意的に受け止めたとされる。

広告 広告

モウリーニョ監督は最近も、ベリンガムを高く評価していることを明らかにしていた。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが世界最優秀選手としてバロンドールを受賞すると発表された後、マドリーの指揮官は他の選手の順位を詳しく確認し、こう語った。「バロンドールの投票に関しては、特にジュード・ベリンガムの順位に少し驚いた。彼は11位だった。これ以上はコメントしたくない」。ベリンガムはもっと上位に入るべきだと考えていたことがうかがえる。

ベリンガムは2023年、移籍金1億2700万ユーロでドルトムントからレアル・マドリーに加入した。今季は公式戦全大会を通じて15試合に出場し、5ゴール4アシストを記録している。