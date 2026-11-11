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ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスは、チームにとって堅固な守備の土台を築くことの重要性を強調した。アーセナルでの無失点記録を代表でも再現することを目指すとともに、カルロ・アンチェロッティ監督の下で新たなリーダーとしての役割を担おうとしている。

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マガリャンイス、ブラジル代表でアーセナルのような守備の堅さを目指す

アーセナルのセンターバック、ガブリエウ・マガリャンイスは、ブラジル代表が試合に勝つための明確な方針を示した。失点を許さない守備を築くことが鍵だと強調している。所属クラブでは今季のプレミアリーグ開幕から10試合のうち7試合でクリーンシートを達成しており、カルロ・アンチェロッティ監督率いる代表でも、その守備の堅さを発揮したい考えだ。

日本、シンガポールとの親善試合を前にした記者会見で、マガリャンイスはチーム全体に求められる意識について語った。

「クラブでは、自分たちのチームの質について、そして失点しなければ勝利に近づけるということについて、よく話している」とマガリャンイスは述べた。「代表でもよく話し合っていることだ。失点しないことが重要だ」

主力としての役割を担い、新たな代表選手を導く

アリソン、ダニーロ、ネイマール、カゼミーロといったベテランが去り、代表のリーダー陣が移り変わる中、マガリャンイスはマルキーニョスとともにチームの重要な柱となっている。アンチェロッティ監督がアルトゥール・ディアス、ジョナサン・ジェズス、ヴィトール・レイス、ジャイール・クーニャの新顔4人を招集する中、次世代の選手たちを支える準備はできている。

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「新しい選手たちをできる限り温かく迎え、自分たちの経験を伝えることが大切だ」とマガリャンイスは説明した。

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「世界で最も名誉あるユニフォームだと分かっている。だから、一瞬一瞬を楽しめるように落ち着いて臨むことも伝えようとしている。ただし、大きな責任も伴う。ピッチに立つ者は誰であれ、ブラジル代表のためにすべてを捧げなければならない」

ワールドカップでの痛手から学び、2030年に向けて前進

ノルウェーに敗れて悔しい形で敗退したワールドカップでのブラジル代表としての経験を振り返り、マガリャンイスは、チームがその教訓を生かし、将来の勝利につながる意識を築いていると強調した。

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「僕にとって夢だったし、今も夢であり続けている。次のワールドカップでプレーすることを夢見ている。素晴らしい経験だった。望んだ形では終わらなかったけれど、夢は続いている」と振り返った。

「学んだことは多い。代表では、次のワールドカップに備えるために何を修正し、日々何をすべきか分かっている。今は目の前の試合に集中しているし、最も大切なのは勝つことだ」

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シンガポールでの親善試合へ最終準備

チームの中心的な選手の一人として、マガリャンイスは代表での今年の活動を良い形で締めくくることに集中している。ブラジルはシンガポール・ナショナルスタジアムで、土曜日に日本、火曜日にシンガポールと対戦する。

トップレベルの選手と経験豊富なコーチ陣がそろう中、マガリャンイスは、ブラジル代表にはコパ・アメリカのような今後の主要大会でタイトルを狙うために必要なものがすべてあると考えている。

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「勝つために必要なものはすべてそろっている。トップ選手たちとトップレベルの監督がいる。だから、今こそ懸命に取り組む時だ。どれほど難しいかは分かっているが、しっかり準備し、すべての試合に勝ち、コパ・アメリカに臨む準備を整えなければならない」とマガリャンイスは締めくくった。