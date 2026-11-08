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オーランド・マジック戦で圧巻のパフォーマンスを見せたステフィン・カリー。その中でも、ウォリアーズのスティーブ・カーHCを特に驚かせたプレーがあった。

「あれは決められるはずのないシュートだった」。カーHCは日曜日未明に行われたNBAの試合後、エースが決めた重要なシュートをそう振り返った。カリーは試合終了25秒前、フローターとフックシュートを組み合わせたようなシュートをバックボードに当てて決め、ウォリアーズを勝ち越しに導いた。チームは最終的に延長戦の末、126-119で勝利した。

「彼は唯一無二だ。世界中でほかにあのシュートを決められる人がいるかどうか分からない」と、カーHCはさらにカリーを絶賛した。38歳のカリーはウォリアーズの勝利に41得点で貢献し、ある記録ではレブロン・ジェームズをついに上回った。カリーが35歳の誕生日以降にNBAで40得点以上を記録した試合は、これで16試合。ジェームズは15試合で、その後にもう一人のNBAの象徴的存在、マイケル・ジョーダン（12試合）が続く。

「そこに至るまでにどれほど努力してきたかを考えると、信じられないほど誇らしい。何度かけがをした後でもあるからね」とカリーは強調した。