近年、DFBポカールの2回戦はしばしばバイエルンにとって鬼門となってきた。過去6シーズンのうち3シーズンで、この段階で早期敗退。屈辱的な敗戦もあった。しかし、今回は違った。雨が降る寒い水曜の夜、バイエルンは選手のやりくりに苦しみながらも、最終的には1.FCマクデブルクに6-1で危なげなく勝利した。

バイエルンがひやりとしたのは、ほんの一瞬だけだった。マイケル・オリーズが早々に先制点を挙げた後、15分にマテウシュ・ズコフスキがマクデブルクの同点ゴールを決めた。失点の主な責任を負うのは、GKヨナス・ウルビヒでも、シュートに触れて軌道を大きく変えた伊藤洋輝でもない。右サイドでズコフスキを自由にさせたヨナタン・ターだった。この試合でターが見せた精彩を欠くプレーは、これだけではなかった。

その意味で、マクデブルク戦でのターのパフォーマンスは、バイエルンで起きている極めて意外な変化を示す新たな一幕と捉えられる。センターバックの序列が、暫定的にせよ入れ替わりつつあるのだ。すでに見限られたかに思われたキム・ミンジェが、絶対的な存在であるダヨ・ウパメカノの隣を担うレギュラーとして、30歳のドイツ代表ターを次第に上回りつつあるようだ。

ライプツィヒ戦とアーセナル戦で先発を外れたヨナタン・ター

キムは2023年、5000万ユーロでSSCナポリからバイエルンに加入したが、最初の2シーズンは大きなミスが多すぎた。そのため、2025年にはターがレバークーゼンから移籍金なしで加入し、以降は重要な試合で常にウパメカノと並んで先発してきた。キムはローテーション要員となり、今夏は当然のように売却候補と見られていた。それでも、公の場で不満を漏らしたり、移籍を強く求めたりすることなく、黙々と努力を続けてチャンスを待った。

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アジアツアーの時点で、ヴァンサン・コンパニ監督は新シーズンのセンターバックに明確な序列があることを否定していた。「何でも断定的に言わないでほしい」と、現在体調を崩している指揮官は当時語っている。実際、コンパニ監督はシーズン開幕後、前シーズンよりもセンターバックを大幅に入れ替えて起用した。そして、ここまでの出場機会でキムはターよりも良い印象を残している。

ターがここまでで最も低調だったのは、2週間前のチャンピオンズリーグ、バイキング・スタヴァンゲルとの3-3の試合だ。コンパニ監督はハーフタイムにターを交代させた。その後、RBライプツィヒとアーセナルを相手に、今季最初の本格的な強豪対決2試合を迎えた。いずれもセンターバックでウパメカノと並んで先発したのはキムだった。しかし、29歳の韓国代表はガナーズ戦で鼠径部の問題によりハーフタイムで退き、以降は欠場している。

それを受けてターは先発に復帰したが、チャンスを生かせなかった。マクデブルク戦では、またしても対人守備で動きが鈍く見えた。現在のようにポジショニングが完璧でない場合、リスクを伴うバイエルンのプレースタイルでは、スピード不足も悪目立ちする。今季のブンデスリーガにおけるターの最高速度は時速32.02kmで、キム（同33.5km）とウパメカノ（同33.41km）を大きく下回っている。

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キム・ミンジェはドルトムント戦で先発復帰か？

キムはマクデブルク戦ですでにベンチ入りしていた。土曜日のボルシア・ドルトムントとの次の強豪対決では先発に戻り、火曜日のアトレティコ・マドリー戦でもその座を維持するかもしれない。

マクデブルク戦後、センターバックの新たな状況について問われたターは、明言を避けた。コーチ陣から伝えられていることは、昨季と「何も変わっていない」という。最近のベンチスタートに驚いたかと聞かれると、「誰が先発するかは監督が決める。それよりもずっと大事なのは、自分がそれにどう向き合い、準備を整えておくかだ」と答えた。

ちなみに、ターはバイエルンでの初シーズンも出だしは不安定だった。当時抱えていた問題は、今と似たようなものだった。違いは、当時のコンパニ監督が揺るぎない信頼を寄せ続けたことだ。ターはシーズン最初の12試合のうち11試合で先発し、ほどなくして大きく調子を上げ、残るシーズンの大半で安定した主力としてプレーした。