「不道徳な行為」…ハキミがマドリードのカードを武器にパリを翻弄

パリ・サンジェルマンのモロッコ人右サイドバック、アシュラフ・ハキミの名前が、再び物議を醸している。彼は最近のコメントで、2020年に退団するまで育成され、プレーした古巣レアル・マドリードへの復帰の可能性に言及したからだ。

シーズン中の重要な時期に発せられたこれらの示唆は、パリ・サンジェルマン（PSG）の内部に明らかな懸念を引き起こしており、クラブ側はこれを、選手と現経営陣との関係に緊張が生じていることを示す間接的なサインと捉えている。

フランスおよびスペインの報道によると、ハキミはここ数週間、公の場や私的な場で示唆的な発言を行っており、パリ・サンジェルマン内部では、2026年まで続く現在の契約条件の改善を目指す交渉戦略であると解釈されている。

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同選手はクラブのプロジェクトにおける主要な柱の一人と見なされており、そのため彼の退団に関するいかなる話も、経営陣やコーチングスタッフにとって大きな懸念材料となっている。

一方、レアル・マドリードはハキミの状況を注視しているものの、現時点では正式な動きは見せていない。

しかし、この選手のプロフィールは、特に経験と高い攻撃力を兼ね備えた選手を求めているレアル・マドリードの右サイドバックのニーズに完全に合致している。また、ハキミがラ・リーガの環境をよく熟知しており、レアル・マドリードでの過去の経歴もあることから、契約上の条件が許せば、彼の復帰は理にかなった選択肢となるだろう。

パリ・サンジェルマン内部では、クラブ幹部らが「契約更新交渉における圧力目的の非倫理的行為」とみなす、ハキミ本人およびその周辺の行動に対し、経営陣が警戒態勢を強めている。

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クラブに近い情報筋によると、ハキミはチーム内での地位を反映した、より好条件の契約を求めている一方、クラブは他のスター選手たちへの多額の負担を抱える中、財政の均衡を維持することに慎重になっている。

両者間の協議は続いているものの、交渉は微妙かつデリケートな局面を迎えている。フランスのクラブ側は、事態がエスカレートすれば関係が崩壊し、夏の移籍市場での移籍の可能性が開かれることを懸念している。レアル・マドリードの関心がさらなる圧力要因と見なされているが、この文脈でのその利用はサッカー界では珍しいことではない。

一方、ハキミは、そのスピード、攻撃への参加能力、そして戦術的な多様性により、依然として欧州で最も高く評価されているサイドバックの一人であり、これらの資質が、彼を欧州のビッグクラブにとって常に獲得目標としている理由となっている。 彼の潜在能力を熟知しているレアル・マドリードは、同選手を「サンティアゴ・ベルナベウ」へ呼び戻すことを可能にする契約上の隙間が生じれば、正式に動き出す可能性があると考えられている。

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結局のところ、ハキミの将来は、今後数ヶ月間のパリ・サンジェルマンとの交渉の行方に左右されることになる。もし新たな合意に至れば、今回の騒動は契約上の駆け引きにおける一過性の出来事として扱われるだろう。 しかし、交渉が難航すれば、来夏には彼のキャリアに大きな転機が訪れ、プロとしてのキャリアをスタートさせたクラブへの待望の復帰が実現するかもしれない。