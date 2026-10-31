ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は土曜日、フェイエノールト対フォルトゥナ・シッタートの試合前に、ヤクブ・モデルについて悪い知らせを伝えた。ポーランド人選手は長期離脱を経て、先週のPSV戦で復帰したばかりだったが、今週新たに身体の不調を抱えた。

モデルは今年4月12日のNEC戦で重い膝の負傷を負った。長いリハビリ期間を経て、10月初めにチームへ合流。先週末のPSV戦では試合終了間際に途中出場し、復帰を果たした。

しかし、それから1週間もたたないうちに再び問題が起きた。ファン・ブロンクホルスト監督がESPNに認めた。「モデルは出場しない。残念ながら、昨日（金曜日、編集部注）の練習中にアクシデントがあった」

「今日はプレーできる状態ではなかった。具体的に何が起きたのかは様子を見なければならないが、昨日離脱することになった」。離脱期間は数週間か、それとも数カ月かと問われると、「現時点では分からない」と答えた。

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「間違いなく不運だ。彼は何カ月も離脱し、復帰に向けて懸命に取り組み、ここ数週間で再びチームに加わった。特に本人にとって、精神的に少しこたえることだろう」

27歳のモデルは2025年1月にブライトンから加入し、フェイエノールトとは2028年半ばまで契約を結んでいる。ポーランド代表で36試合に出場している同選手は、これまでフェイエノールトで31試合に出場した。