前半半ばにレナート・カールの先制点がありながらも、バイエルンは日曜日、昇格組のSVエルヴァースベルク相手に長い時間苦戦を強いられた。その代償が61分の同点弾で、これを受けてヴァンサン・コンパニ監督は4枚替えを敢行した。すると、これが効果を発揮した。ミュンヘン勢は突如としてギアを上げ、次々とチャンスを作り出し、ハリー・ケインのゴールで勝利を手にした。

投入されたのは、リーダーのジョシュア・キミッヒ、打開力のあるジャマル・ムシアラとルイス・ディアス、そしてアルフォンソ・デイヴィスだった。25歳のカナダ代表は左サイドを活性化させ、試合終了間際にはあわや3-1となる場面もあった。VfBシュトゥットガルト戦でのアシスト、FKボデ／グリムト戦での見事なゴールに続き、決まっていれば今季まだ始まったばかりのシーズンで早くも3つ目のスコアポイントとなるところだった。とはいえ、それがなくともデイヴィスはバイエルンにおけるシーズン序盤の“隠れた勝者”と言える。そしてそれは、かなり意外なことでもある。

バイエルンがこの夏、アイントラハト・フランクフルトから移籍金5000万ユーロでナサニエル・ブラウンを獲得したことで、デイヴィスは新たな状況に直面している。2020年の大ブレイク以来初めて、彼は左サイドバックの絶対的な第一候補ではなくなった。実際、新加入選手とのポジション争いではむしろ劣勢の立場でスタートしたうえ、ときには放出候補とさえ見なされていた。

アルフォンソ・デイヴィスはここ最近、不運な負傷に悩まされてきた

この複雑な状況は、ここ数年の流れを踏まえれば当然の帰結だった。デイヴィスは長く停滞し、それでも2025年初頭には高額な契約延長を勝ち取った。報じられている基本年俸は1500万ユーロで、ボーナスによってさらに大きく増える可能性がある。契約金は2200万ユーロ。その直後に前十字じん帯を断裂し、9カ月間離脱した。その後も健康面の問題を繰り返し、苦しい状況が続いた。ピッチ上のパフォーマンスと報酬は、もはや見合わなくなっていた。

筋束断裂のため、デイヴィスは昨季終盤を欠場し、待望されたホーム開催のワールドカップでもカナダ代表として出場したのは16分間だけだった。再びコンディション不良を抱えたままミュンヘンに戻り、当初は別メニュー調整が続いた。テストマッチでも出場時間は合計66分にとどまった。その一方で、新加入のブラウンは好パフォーマンスで注目を集め、自身の多様性も証明してみせた。

攻撃陣の人員不足により、ブラウンはボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでトップ下として先発し、2-1の勝利につながる先制点を決めた。左サイドバックではヨシプ・スタニシッチがプレーし、後半途中にデイヴィスがそのスタニシッチに代わって出場した。

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デイヴィスは左サイドバック陣で最多出場時間を記録

ヴァンサン・コンパニ監督はそれ以降、あらゆるポジションと同様に左サイドバックでも積極的にローテーションを行ってきたが、候補者の中で総合的に最も良い印象を残したのはデイヴィスだった。実際、6試合の公式戦での総出場時間は、ブラウンとスタニシッチを上回っている。

その意味で、コンパニ監督が全体として現時点のベストイレブンと見られる布陣を敷いたチャンピオンズリーグ初戦のボデ／グリムト戦で、デイヴィスが先発したことはひとつの重要な示唆と捉えられる。一方のブラウンは90分間ベンチに座ったままだった。過密日程のため、すべての選手に出場機会は回ってくるだろう。絶対的なビッグマッチで誰が左サイドバックとして先発するのかは、現時点ではまだ見通せない。ただ、はっきりしているのは、新たなポジション争いがデイヴィスの足かせになるのではなく、むしろ彼を後押ししているということだ。

ちなみに、トップ下で起用されたブラウンと同様に、デイヴィスもシーズンの中でより前のポジションでプレーする可能性がある。アリヨン・イブラヒモヴィッチがFCアウクスブルクへ期限付き移籍して以降、左ウイングのルイス・ディアスに明確な控えがいないからだ。このポジションは、デイヴィスがカナダ代表でこれまでたびたび務めてきた役割でもある。