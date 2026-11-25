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バルセロナに新たな痛手だ。左サイドバックのアレハンドロ・バルデが右足首の痛みにより、アゼルバイジャンのサバフ戦で途中交代を余儀なくされた。今季屈指のパフォーマンスを見せ、この試合で1アシストを記録した矢先の負傷だった。

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これは水曜日の夜に行われたUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節での出来事だ。スペインの名門は見事な戦いぶりを見せ、4-1で勝利を収めた。

バルセロナは5試合で4勝目を挙げて勝ち点を12に伸ばし、決勝トーナメントへのストレートインとなる上位8チーム入りへまた一歩前進した。

この試合でバルデは、ハンジ・フリック監督が施したスタメン変更の目玉の一人だった。今後の過密日程を見据え、指揮官は控え選手や出場機会の少ない選手を多く起用。スペイン人SBにとっては、これが今季初の先発出場となった。

バルデはこのチャンスを見事に生かし、前半から目を引くプレーを披露した。持ち前のスピードと攻撃的な動き出しで左サイドを活性化させ、チームメイトのアンソニー・ゴードンとはポジションやスペースを入れ替えながら良好な連係を築いた。

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最大の見せ場は、サバフの守備ラインの背後へ抜け出し、カリム・アデイェミに正確なグラウンダーのクロスを送った場面だ。アデイェミがこれを押し込み、バルセロナの3点目が生まれた。

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バルデの貢献は攻撃面にとどまらなかった。守備でも規律を示し、ポジショニングを保ちながら相手をしっかりとマーク。過去の試合で批判を浴びる原因となったミスを犯すこともなかった。

しかし、このスペイン人選手のパフォーマンスは最後まで続かなかった。シュートを試みた際に右足首を負傷し、自ら交代を要求して64分にピッチを後にしたと『スポルト』紙が伝えている。

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一方、『AS』紙によれば、負傷はボールを扱おうとした際に右足の着地が悪く、足首をひねったことによるものだという。同紙は、苦痛に顔をゆがめ、なかなか起き上がれなかった選手の様子から、負傷の程度を懸念する声が上がったと指摘している。

同紙はさらに、初期の見立てではバルデは足首の捻挫を負った可能性があるものの、負傷の程度はバルセロナ帰還後に受けるメディカルチェック次第だと付け加えた。検査ではMRI検査も行われる見込みで、診断と離脱期間の見通しが明らかになる予定だ。

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負傷で将来に不透明感

バルデの負傷の影響は、今後の試合を欠場する可能性だけにとどまらない。『AS』紙はこの事態を冬の移籍市場での彼の去就と結びつけ、負傷によって来年1月のバルセロナ退団の可能性が複雑になるかもしれないとの見方を示した。

同紙は、昨年8月に右膝前十字靭帯断裂を負い、退団話が頓挫したスウェーデン人選手ルーニー・バルジのケースを引き合いに出した。ただし、初期の見立てではバルデの負傷はそれほど深刻ではないとみられるとしつつ、最終的な判断を下すには検査結果を待つ必要があると強調している。

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こうして、バルデにとって自らの立場を取り戻し、フリック監督にチームへの貢献力を示す絶好の機会となるはずだった一夜は、バルセロナにとって新たな不安の種へと変わった。負傷の程度と離脱期間の発表が待たれる。