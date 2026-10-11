ナイジェリア人FWは試合中、カルレス・マルティネス監督が84分に交代枠を使い切った後、足早にロッカールームへ引き揚げていた。ボニフェイスにとって、とりわけ不満だったのは、バイエルの指揮官がセンターフォワードのパトリック・シックに代えて、攻撃的MFのヨナス・ホフマンを投入したことだろう。

ボニフェイスは今季2度目の短時間の出場に期待を寄せるだけの理由があった。レヴァークーゼンのチーム内序列では名目上3番手のストライカーである25歳は、クリスティアン・コファネが不在の中、ベンチにいる唯一の本職ストライカーだったからだ。シックの第1の代役であるコファネは、代表戦期間中にカメルーン代表で太ももの筋繊維を断裂し、数週間の離脱を余儀なくされている。

ボニフェイスにとっては、さらなる痛手となった。今季の出場は、第1節のSVエルフェアスベルク戦で2-3と敗れた試合のわずか5分間だけ。それでも、その試合では1ゴールをアシストしていた。試合後、元主将のロベルト・アンドリッヒは、この不機嫌な退場について短く、しかし意味深に語った。「それについては何も言わない。正直に言って、僕が対処する問題ではない」

マルティネス監督も、チームの結束を損なう行動に反応した。「試合中は気づかなかった。何も知らない。そうだったのなら、彼と話す」と述べ、こう続けた。「どの選手もチームの力になりたいと思うのは理解できる。同時に、こうした決断もサッカーの一部だ。あの場面では、あの選手交代を選んだ」。一方、ジモン・ロルフェスは事態を大きくしないよう努めた。「もしかしたらトイレに行きたかったのかもしれない。分からないけどね」と冗談めかして説明。それでも、スポーツ部門の責任者は「今日は少し早くロッカールームへ行ってしまったのかもしれない。次はそうならない」と明言した。

ヴィクター・ボニフェイスにとって、昨年はどれほど厳しかったのか

苛立ちをあらわにした今回の行動により、ボニフェイスは出場機会を得る可能性を、ただでさえ低い現状からさらに遠ざけたかもしれない。とはいえ、2冠を達成したシーズンの得点源は、度重なるけがや、疑問視されるコンディションのままレンタル先のSVヴェルダー・ブレーメンで失った1年を経て、見事に巻き返していた。ロルフェスもその点を改めて前向きに評価した。

「基本的に、ボニの成長にはとても満足している。この数カ月、週を追うごとにコンディションが良くなっている。もちろん、まだ向上の余地はあるし、どの選手もプレーしたいと思うものだ。ただ、彼は全体としてまったく問題のない振る舞いをしており、チームでも練習でも良い存在になっている」と語り、扉が完全に閉ざされたわけではないことも強調した。「選手たちが時折することには、必ずしも理想的でないものもある。感情を持つ選手を我々は求めている。常にチームの中で適切かどうかを見なければならない。私はまず選手と話し、『あれはあまり賢明な判断ではなかったかもしれない』と伝えるのがいいと思っている。それで十分だ」

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ヴィクター・ボニフェイスがヨーロッパリーグの登録メンバーから外れた理由

ボニフェイスは今後数週間、ブンデスリーガでの出場機会に期待を持てる。シックはヨーロッパリーグでも、まとまった休息を取れそうにないからだ。ボニフェイスはこの大会にそもそも登録されておらず、木曜日のレフ・ポズナン戦でもメンバーに入らない。この措置には、夏の終わりの時点で屈強なストライカーが売却候補と見なされ、サウジアラビアの移籍市場がまだ開いていたことも関係している。

サウジアラビアのクラブは過去に、ボニフェイスの獲得に何度も関心を示していたとされる。2025年1月には、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスルへの移籍が最終段階で破談となった。当時、移籍金は7000万ユーロと報じられていた。



