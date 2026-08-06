アヤックスのミチェル・サンチェス監督は、木曜日のカンファレンスリーグでのシェルボーンFC戦の結果に満足していない。ヨハン・クライフ・アレナで3-1の勝利を収めたにもかかわらず、スペイン人指揮官は、来週アイルランドで行われる第2戦に向けて、もっと大きな点差をつけられたはずだと考えている。また、Ziggo Sportからはミカ・ゴッツについても問われ、日曜日にエールディヴィジでPECズヴォレと対戦する際には、通常どおり起用を見込んでいるとした。

「私はこの結果に満足していない」とミチェルは反応した。「最初の15分間は、良いチームとしてプレーできていた。チャンスも作れていた。3-0になった後、いくつかカウンターを食らってしまったが、それは防がなければならない」

「私はこの結果に満足していない」とミチェルは繰り返した。「最後の20分、25分のメンタリティーが十分ではなかったと思うからだ」

「ピッチの最後のエリア（ファイナルサード、編集部注）でスペースを作るのは難しかった」とミチェルは、シェルボーンのコンパクトさに言及した。「十分に多くのチャンスを生かせなかったが、我々にとって大事なのはこのプロセスを続けていくことだ」

「攻撃的なサッカー、良い構造。ただ、持続的な攻撃を十分に構築できなかった。それができなければ、カウンターを防ぐことはできない。終盤のプレスも不十分だった」

その後、ミチェルはゴッツについて問われた。ゴッツにはパリ・サンジェルマンが具体的な関心を示しており、すでにアヤックスでの最後の試合を終えている可能性もある。「これが彼の最後の試合だったかどうかは分からない」

「日曜日にはプレーできると見ている。様子を見よう。来週になればまた分かるだろう。アヤックスはギリシャのビッグクラブであり、常にここに最高の選手たちを置いておきたいと考えている」とミチェルは述べた。