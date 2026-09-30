ポルトガル紙『A Bola』によれば、緊迫した状況を明らかにするため、ロナウド、代表監督ジョルジェ・ジェズス、そして連盟会長ペドロ・プロエンサによる危機会議が、きょう水曜日に行われるという。

これに先立ち、この攻撃的スターとジェズスの間ではすでに話し合いが行われていたとみられる。同紙の情報では、この会談は良好に進み、双方にポジティブな印象を残したという。内部の「緊張」が取り除かれたことが期待されている。『Record』もまた、選手と監督の間で合意に至ったと伝えている。

ロナウドは、直近のネーションズリーグのノルウェー戦（2-1）で、驚くべきことに出場機会がなく、代わりに試合を通じてベンチで過ごしていた。 これはアル・ナスルのスーパースターにとって、明らかに大きなフラストレーションとなったようで、試合後にはチームとともに遠征してきたファンのもとへ向かうことなく、1人で通路裏へ姿を消した。

ロナウドがセレソンの公式戦で、理論上は出場可能でありながら起用されなかった最後のケースは、EURO2008のグループステージでスイスに0-2で敗れた試合だった。それ以降は、メンバー入りしていた限り、常に少なくとも1分はプレーしていた。

「私のプランでは後半に彼を投入するつもりだったが、試合の流れがそれを許さなかった。彼のような特長を持つストライカーを途中投入する意味はなかった」と、ジェズスはロナウドを起用しなかった理由を説明した。

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クリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表の練習も欠席したのか？

さらに『A Bola』は、ロナウドが次戦デンマーク戦を前にしたポルトガル代表のその後のトレーニングにも参加していなかったと報じた。連盟側はこれについて、41歳のロナウドがトレーニングで必要としていた装備が不十分だったことを理由に挙げたようだ。

そのため、次のデンマーク戦（木曜日20時45分）ではロナウドの出場が見込まれる。2試合で勝ち点6を積み上げたポルトガルは、スーパースターの助けがなくても、現在グループ4で首位に立っている。スカンジナビア勢相手に勝利すれば、セレソンは完璧な「前半戦」を締めくくることになる。