レアル・マドリードのような由緒あるクラブ内では異例かつ珍しい動きとして、一部のサポーターの間でチームの主力選手の一人に対する不満が高まっていることがはっきりと示された。

「デジタル砂時計」のような新しいウェブサイトが登場し、フランス人選手キリアン・エムバペの「レアル」との契約期間の経過を刻一刻と正確に追跡している。

ムバッペは、ラ・リーガ第30節、ソン・モイックス・スタジアムで行われたホームのレアル・マヨルカ戦に先発出場したが、レアル・マドリードは2-1で敗れた。

ホームチームはマヌ・モルラニスのゴールで先制したが、レアル・マドリードは試合終了間際に同点に追いついた。 しかし、コソボ出身のFWワダド・ムレキがアディショナルタイムに決勝ゴールを奪い、特にチャンピオンズリーグ準々決勝でのバイエルン・ミュンヘンとの大一番を控える中、レアル・マドリードの優勝争いへの望みに痛烈な一撃を与えた。

この敗戦により、チームの勝ち点は69で2位に留まり、首位バルセロナとの差は7ポイントに広がった。

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一部のレアル・マドリードサポーターは、mbappe2029.comというウェブサイトを立ち上げ、2029年6月に満了するムバッペの契約残存期間をリアルタイムでカウントダウン表示している。

カウントダウンだけでなく、同サイトでは2024年夏に加入して以来、クラブがフランス人FWに支払った総額も随時更新されている。

現在、マブイはレアル・マドリードのチーム内で最も批判にさらされている選手の一人であり、この状況は、このフランス人スターの攻撃的なパフォーマンスが、彼の名声や高額な年俸に見合う期待値にはまだ達していないと考える一部のサポーターの失望感を反映している。

この内容は、キリアン・エムバペ本人にとっても、また、重要な一戦を控えて常にチーム内の結束を重視するクラブの経営陣にとっても、快く思われるものではないだろう。特に、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝を控えている今、その傾向は顕著だ。

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