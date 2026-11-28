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アフリカ・ネイションズカップ2025決勝を巡る論争は、試合後に下された法的判断だけにとどまらず、メディアからの批判にまで広がっている。タイトルをセネガルに戻した判断に対し、モロッコ側の異議申し立てが激しさを増すなか、ピッチ上で起きたことだけで王者は決まったとする声がアフリカから上がり始めた。法的な対立をこのまま続ければ、モロッコはアフリカ大陸における自国のイメージを損なう立場に追い込まれかねないとの見方も出ている。

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カメルーン人コメンテーターのレミー・ンゴノ氏は「ラジオ・フランス・アンテルナショナル」に出演し、スポーツ仲裁裁判所の判断に異議を唱えるモロッコ王立サッカー連盟の動きを批判した。同氏はその手法を「引き延ばし戦術」であり不当だと断じたうえで、セネガルの選手たちがピッチに戻り決勝が再開された時点で、試合結果を巡る論争には決着がついていたとの見解を示した。

ンゴノ氏の発言は、スポーツ仲裁裁判所がセネガル代表の1-0での勝利を認め、アフリカサッカー連盟の上訴委員会による決定を取り消したことを受けたものだ。同委員会はセネガルを棄権による敗戦とみなし、3-0でモロッコの勝利としていた。その後、モロッコ連盟は判決を不服として、あらゆる法的手段に訴える意向を表明している。

ンゴノ氏は、この問題の分岐点は中断後に試合が再開された瞬間にあったと説明した。モロッコ代表の選手たちはピッチに戻るという主審の判断を受け入れ、その後試合は続行されてPKも実行されたと指摘している。

そのうえで、その後の経過を踏まえれば、試合結果は試合後になされた解釈ではなく、実際にピッチ上で起きたことに基づいて確定しているとの考えを示した。

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ンゴノ氏は自身の分析の根拠として、競技規則第5条を挙げた。同条は主審に試合運営の全権を与え、試合中に起きた事実について最終的な決定権を持つと定めている。例外は、不正や、管轄機関の介入を必要とする違反の存在が証明された場合に限られる。同氏は、こうした例外は今回のモロッコとセネガルの争いには当てはまらないとの見方を強調した。

一方で同氏は、モロッコの対応の仕方によって、モロッコ代表に異議や不満の多い当事者というイメージが定着しかねないと懸念も示した。モロッコがアフリカサッカーにおいて大きな地位を占め、大陸のサッカー界で重要な役割を担っていることは認めつつ、それだけにこの対立が長引けば、大会タイトルを巡る争いの枠を超えた問題になると指摘している。

こうした批判が上がるなか、モロッコ連盟はスイスの司法機関での法廷闘争の継続を検討している。その筆頭となるのがスイス連邦裁判所で、判決に対する司法上の異議申し立ての最終手段となる。ただし同裁判所はスポーツ上の争いの本質を審理し直すことはなく、審査の対象は法的手続きの適正さに限られる。つまり、この問題の行方は、スポーツ仲裁裁判所の判決の取り消しを正当化する手続き上の理由があるかどうかに左右されることになる。