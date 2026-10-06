仏紙「ル・モンド」と米紙「ニューヨーク・タイムズ」の調査報道により、国際サッカー連盟（FIFA）がコンゴ民主共和国代表のゴールキーパー、リオネル・ムバシの2026年ワールドカップ予選への出場資格がないことを把握していながら、同代表に対し一切の処分を科していなかったことが明らかになった。規定を適用していれば、「レオパルズ」のワールドカップ出場への道筋が変わっていた可能性のある事案である。

公表された両調査によると、FIFAの法務チームは2026年3月、ムバシがコンゴ民主共和国代表として予選に出場していたにもかかわらず、ナイジェリアとの決定的な一戦を含め、フランスサッカー連盟からコンゴ連盟への所属変更手続きを完了していなかったことを把握した。

同ゴールキーパーはフランスの年代別代表でプレーした経歴があり、そのため国際試合出場資格が法的な問題の対象となっていた。

問題は2025年11月にさかのぼる。アフリカ・プレーオフ決勝でナイジェリア代表がコンゴ民主共和国代表にPK戦で敗れた後、ナイジェリアサッカー連盟が抗議を申し立て、国籍および選手の書類に関する違反を背景に、出場資格のない選手を起用したとしてコンゴ代表への処分を求めたものである。

調査によれば、FIFAは当初、処分に値する違反を見出さなかったが、2025年3月にナイジェリア連盟が提出した追加調査の要請を受けて法務チームが案件を再検討し、ムバシの出場資格がないことを把握したという。

「ル・モンド」によれば、フランスとコンゴの二重国籍を持つ同選手は、フランスの若年代表で複数の試合に出場しており、一方で2021年に始まった所属連盟変更の手続きは完了していなかった。

本件が重要性を帯びるのは、FIFA懲戒規程第19条の存在ゆえである。「ル・モンド」が伝えたところによると、同条は、申し立てに基づいて違反が立証された場合、出場資格のない選手を起用したチームを没収試合扱いの敗北および罰金で処分すると定めている。また調査は、国際サッカー連盟が同様の違反を理由に代表チームを処分した前例があることにも言及している。

この規定の適用は、国際プレーオフでアフリカを代表するチームの顔ぶれを変える道を開く可能性があった。コンゴ民主共和国に代わってナイジェリアがジャマイカとの対戦に臨む可能性があったからだ。もっとも、その後コンゴ民主共和国は延長戦の末にジャマイカを1対0で破り、ワールドカップ出場権を自らの手で決めた。

しかしFIFAは最終的に、「ル・モンド」への回答によれば手続き上および時間的な理由からナイジェリア連盟の申し立てを退け、懲戒委員会が申し立てを審理したうえで受理しないと決定したこと、所定の手続きに基づく上訴がなされなかったため同決定が最終的かつ拘束力を持つものとなったことを明らかにした。

国際サッカー連盟は司法機関の独立性を強調し、会長のジャンニ・インファンティーノによる本件への介入を否定しているものの、両調査は、2026年ワールドカップへの代表チームの出場をめぐる最も物議を醸す事案の一つにおいて、FIFAの規定運用のあり方という問題を改めて提起するものとなっている。