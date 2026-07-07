「不朽の映画スタッフ」…ウィンブルドンを震撼させた一枚：フェデラーが「ロイヤルボックス」に独り

スイスのテニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーは、コート上の英雄から成功した実業家へと転身したが、毎年ウィンブルドン選手権には「ロイヤル・ボックス」の常連ゲストとして欠かさず出席している。 昨日月曜日、茶色のスーツに濃いサングラス、オールイングランド・クラブの会員バッジを身に着け登場。8度優勝した大会との絆を再示した。

2022年に現役を引退したフェデラーは、来年9月に第9回を迎える「リーバー・カップ」の創設者で、選手マネジメント会社「Team8」を所有し、スイス企業「On」の株主でもある。

今年の大会では歴史的な瞬間が訪れた。先週の日曜日、ノバク・ジョコビッチがロマン・サフィオリンを破り、フェデラーはオールイングランド・クラブでの最多勝利記録をジョコビッチに譲った。

最終戦で最も印象的だったのは、アレクサンダー・ズベレフとジェリー・リーヒカがプレーする間、フェデラーが「ロイヤルボックス」に一人残された場面で、彼の特別な存在感を示していた。

彼は大会期間中、ウィンブルドン近郊の家にエージェントのトニー・ゴドセックと滞在。コートでの活躍を超えた絆を示した。

フェデラーはニューポートで殿堂入りし、輝かしいキャリアを称えられる。

また、フェデラーはラファエル・ナダルに将来的なエキシビションマッチを提案。両者は世界的人気を誇り、将来はリバー・カップでキャプテンとしてチームを率いる可能性もある。