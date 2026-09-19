バイエルンはロッカールームで祝うことがいくつもあった。 7-0ともなれば、祝う理由が増えるのも当然だ。「監督がロッカールームで何人かにスピーチをさせたんだ」と、金曜日にウニオン・ベルリンを相手に圧勝した後、ドイツ記録王者の選手として最後にロッカールームを後にしたハリー・ケインは、日付が変わって数分後、次なる驚異的な記録を記念した、前面に砂糖衣で100とあしらわれたレープクーヘンのハートを手にしながらそう語った。 「マイケルは僕たちのために初めてハットトリックを決めたし、イジ（サイバリ、編集部注）はFCバイエルンで初ゴール、僕は100点目、セルジュ・ニャブリはケガから戻ってきた」とケインは上機嫌に数え上げ、質問に対して笑いながら、オリーズのスピーチが最も短かったと明かした。

ここまでは何の驚きもない。

他の攻撃陣のスターたちがチーム全員の前で自分たちの成功について語る中、ルイス・ディアスがどんな気持ちだったのかは分からない。ディアスはそれ以上のコメントを残さずアリアンツ・アレーナを後にした。いずれにせよ、その対比はこれ以上ないほど鮮明だった。あちらには歓喜と祝福の理由があふれ、こちらには今まさに不運を引き寄せているようなFWルイス・ディアスがいた。幸運な男たちに囲まれた、痛ましい姿だった。

ルイス・ディアスがバイエルン・ミュンヘンで最後にゴールを決めたのはいつ？

もっとも、ミュンヘンにとってこれで5試合連続となる期待外れの夜を終えた後でも、彼は打ちひしがれているようには見えなかった。VfBシュツットガルトとのブンデスリーガ開幕戦で5-1とした得点を決めて以降、29歳の彼はその後の試合で結果を何も残せていない。そしてさらに悪いことに、シャルケ、ポカールのオスナブリュック、そしてチャンピオンズリーグのボデ／グリムト戦では、非常に大きなチャンスも一部で逃してしまった。 先週のエルフェアスベルク戦では途中出場後、ヨシプ・スタニシッチの怒りを買った。マイケル・オリーズからエリア内で完璧なパスを受けながら、ボールをシンプルにゴールへ打たず、どうやら頭の中にいくつもの派手なトリックがあったかのようで、結局はかかとで軽くつつくようなシュートしか打てなかったからだ。

そして今回はどうだったか。最も目立った場面は、それまでで最も美しいミュンヘンの攻撃をフィニッシュで締めくくったものの、そのゴールがオフサイドで取り消されたシーンだった。

ディアスは、またしても無得点・無アシストに終わったことで、此前にSky／RTLのインタビューで口にしていた約束を果たせなかった。「次の試合ではそのゴールが来ると思う。精神的にも落ち着いていないといけないし、それに引きずられてはいけない。大事なのは取り組み続けて、自分を改善することだ。問題は決定力だけだと分かっている。足りないのはフィニッシュだけ。そこが決まれば大丈夫だよ」

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FCBでルイス・ディアスの同僚たちはどれほど好機を生かしているのか？

次に立て直すチャンスがディアスに訪れるのは、10月10日になってからだ。FCアウクスブルク戦までは代表戦が組まれている。そしてルイス・ディアスには特別休暇が与えられる。 コロンビア代表監督ネストル・ロレンソは、FW本人と話し合った上で、今回は招集を見送った。ディアスは、バイエルンで51試合に出場して26ゴール23アシストという並外れた数字を残し、さらにコロンビア代表でも16試合（7ゴール3アシスト）をこなした、極めて消耗の大きかった昨季の後だけに、休養を取ることになった。

ディアスは、コロンビアとともにベスト16に進出したワールドカップの期間中からすでに決定力に苦しんでおり、ミュンヘン帰還後の最初の数週間でその問題はさらに強まっていた。そして今や、ウニオン戦ではそもそも多くのチャンスにすら絡めなかった。

それでも、Sofascoreのデータによれば、ブンデスリーガだけでも彼はすでに6回のビッグチャンスを逃しており、さらにリーグ最初の4試合で期待ゴール値3.1を記録している。比較すると、ハリー・ケインはxG2.17からここまで3ゴール、絶好調のマイケル・オリーズはxG2.65から4ゴールを記録している。全コンペティションを通じて見ると、オリーズはすでに8ゴール3アシストだ。また、ウニオン戦で63分にディアスに代わって投入されたイスマエル・サイバリも、ブンデスリーガ最初の4試合で出場時間わずか178分ながら1ゴール3アシストを記録している。

ルイス・ディアスはこの不調を、もしかすると自分でも予感していたのか？

「彼のような落ち込みなら、むしろ羨ましがる選手もいるだろう」と、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは金曜日に火消しを図り、こう説明した。「南米の代表戦は今回は絶対に必要というわけではないし、選手にとっては今は単純に良いことなんだ。彼は本当に多くの試合をこなしてきた。そういう意味では良いことだよ」 エーベルはさらに、「まずは少し休暇を取って、それからまた戻ってくる。彼には彼のプログラムがある。コンディションを落として戻ってくるのではと心配する必要はない」と話した。

奇妙なことに、ルイス・ディアスは今季序盤のパフォーマンス低下の可能性を、少なくともある程度は織り込んでいたようだ。 Sky／RTLのインタビューでは、自分のポジションにバックアップが欲しかったとさえ明かしている。「もちろん、僕はいつだってプレーしたい。でも、自分のポジションで助けられる誰かがいるなら大歓迎だ。物事がうまくいかない時、それはとても助けになる。その時にはチームメートが助けてくれて、そうやって交代しながらやっていける。すごく大事なことだよ。僕としてはそうだったらよかった。でも、まあ実現しなかった。それでも僕たちは十分にいいチームだ」

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ルイス・ディアスはFCBですでに一度、特別休暇を与えられていた

実際のところ、バイエルンは本来、そうしたディアスのバックアップを用意して今季に臨むつもりであり、その方針も公にしていた。だが移籍期限の終了直前、20歳本人にとっても少なからず驚きだったものの、アリヨン・イブラヒモビッチをFCアウクスブルクへレンタル移籍させた。「今日、イジはどこからゴールを決めた？」。エーベルは金曜日、左ウイングのポジションだけが名目上は唯一2枚体制になっていない以上、冬に再びディアスのバックアップについて考える可能性があるのかと問われ、そう切り返した。

エーベルの問いは修辞的なものだった。というのも、もちろんサイバリはペナルティーエリア左側から得点していたからだ。もっとも、モロッコ人の彼は言うまでもなくウイングの選手ではなく、そのためのスピードが足りない。しかし、彼は非常に高い戦術眼と優れた視野、そして非常に繊細な技術を備えており、攻撃では理論上どのポジションでもプレーできる。セルジュ・ニャブリもディアスのポジションを務めることができる。とはいえ、ディアスがチーム内での自分の立場を当面心配する必要はあまりなさそうだ。フィンセント・コンパニは今後の数試合でも、できる限りすべてのスター選手に似たような出場時間を与えるため、引き続きローテーションを続けるとみられる。さらに代表ウイーク明けには、数週連続で過密日程が待っている。

ちなみに、ルイス・ディアスがシーズン途中に休暇を与えられるのはこれが初めてではない。2025年12月には、チャンピオンズリーグでレッドカードによる出場停止処分を受けており、そのうえブンデスリーガでは5枚目のイエローカードも受けていたため、フィンセント・コンパニ監督は彼を「数日離れさせた。今は数日離れて、そのあとメンタル面でもフィジカル面でも100パーセントで戻ってくるのが理にかなっていると思う」と当時説明していた。

その時のディアスは実際、強い意欲をみなぎらせて戻ってきて、後半戦に非常に良いプレーを見せた。今回は、その物語がシーズンのもっと早い段階で繰り返されるのだろうか。