バイエルンはロッカールームで祝うことがたくさんあった。 7-0ともなれば、祝う理由がいくつもあるのも当然だ。 「監督がロッカールームで何人かにスピーチをさせたんだ」と、ドイツ記録保持者の最後の選手として金曜、ウニオン・ベルリン戦の大勝後に日付が変わって数分後にロッカールームを後にしたハリー・ケインは語った。手には、次なる驚異的な記録を祝うため、前面に糖衣で100と書かれたレープクーヘンハートを持っていた。 「ミヒャエルは僕らのために初めてハットトリックを決めたし、イジ（サイバリ、編集部注）はFCバイエルンで初ゴール、僕は100点目、セルジュ・ニャブリはケガから戻ってきた」とケインは上機嫌に数え上げ、さらに質問に対して、オリーズのスピーチが最も短かったと笑いながら明かした。

ここまでは驚きはない。

他の攻撃陣のスターたちがチーム全員の前で自らの成功について語る中、ルイス・ディアスがどんな気持ちだったのかは分かっていない。ディアスはそれ以上のコメントを残さずアリアンツ・アレーナを後にした。いずれにせよ、その対比はこれ以上ないほど大きかった。あちらには歓喜と祝福の理由が並び、こちらには今まさに不運を引き寄せているように見えるストライカー、ルイス・ディアスがいた。幸運な者たちに囲まれた中での、痛ましい姿だった。

ルイス・ディアスがバイエルン・ミュンヘンで最後にゴールを決めたのはいつ？

それでも少なくとも、ミュンヘンにとってまたしても不本意な夜となったにもかかわらず、彼が打ちひしがれているようには見えなかった。これで5試合連続だ。VfBシュトゥットガルトとのブンデスリーガ開幕戦で5-1の場面の得点を決めて以降、29歳はその後の試合で数字に残る結果を何も出せていない。しかもさらに悪いことに、シャルケ、オスナブリュックとのカップ戦、そしてチャンピオンズリーグのボデ／グリムト戦では、一部かなりの決定機まで外していた。 先週のエルヴァースベルク戦では途中出場後、完璧な形でミヒャエル・オリーズからボックス内でボールを受けながら、シンプルにシュートを打たず、どういうわけかいくつもの派手なトリックを頭に描いていたようで、最後はヒールでの弱々しいシュートしかできず、同僚ヨシプ・スタニシッチの怒りを買った。

そして今回はどうだったのか。彼の最も目立った場面は、それまでで最も美しかったミュンヘンの攻撃をゴールで締めくくったものの、その得点がオフサイドで取り消されたシーンだった。

ディアスはこれでまたも無得点、無アシストに終わり、此前にSky/RTLのインタビューでしていた約束を果たせなかった。 「次の試合ではそのゴールが来ると思う。精神的にも落ち着いていないといけないし、それに苦しめられてはいけない。取り組んで、改善することが大事だ。問題は決定力だけだと分かっている。欠けているのはフィニッシュだけ。そうすれば大丈夫だ」

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FCBでルイス・ディアスの同僚たちはどれだけチャンスを生かしている？

次に好転のチャンスを得るのは、ディアスにとって10月10日になってからだ。FCアウクスブルク戦までは代表戦が組まれている。そしてルイス・ディアスには特別休暇が与えられる。 コロンビア代表監督ネストル・ロレンソは、このストライカーと相談したうえで招集を見送った。ディアスは、バイエルンで51試合に出場して26ゴール23アシストという並外れた数字を残し、さらにコロンビア代表でも16試合（7ゴール3アシスト）をこなした、極めて消耗の激しかった昨季の後だけに、休養を取るべきだとされた。

ディアスは、コロンビアとともにベスト16に進出したワールドカップの期間中からすでに決定力に悩まされており、ミュンヘン帰還後最初の数週間でその問題はさらに強まっていた。そして今や、ウニオン戦ではそもそも多くのチャンスにすら絡めなかった。

それでも、Sofascoreのデータによれば、彼はブンデスリーガだけで既に6度のビッグチャンスを逃しており、さらに開幕から最初の4試合で期待得点値3.1を記録している。比較すると、ハリー・ケインはxG2.17からここまで3ゴール、圧倒的な働きを見せるミヒャエル・オリーズはxG2.65から4ゴールを挙げている。全コンペティションを通じると、オリーズはすでに8ゴール3アシストだ。ウニオン戦で63分にディアスに代わって投入されたイスマエル・サイバリも、ブンデスリーガ最初の4試合でわずか178分の出場ながら1ゴール3アシストを記録している。

ルイス・ディアスは自身の不調を予見していたのだろうか？

「彼のような落ち込み方なら、うらやましがる選手もいるだろう」と、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは金曜に火消しに回り、こう説明した。 「南米の代表戦は今は絶対に必要というわけではないし、選手にとってはシンプルに良いことなんだ。彼は本当にたくさんの試合をこなしてきた。そういう意味ではいいことだよ」 エーベルはさらに、「まずは少し休暇を取って、それからまた戻ってくる。彼には彼のプログラムがある。万全で戻ってこないのではないかと心配する必要はない」と語った。

奇妙なことに、ルイス・ディアスは今季序盤のパフォーマンス低下の可能性を、少なくともある程度は織り込んでいたようだ。Sky/RTLのインタビューでは、自身のポジションにバックアップが欲しかったとさえ明かしている。 「もちろん、僕はいつだってプレーしたい。でも僕のポジションで助けられる誰かがいるなら、歓迎だよ。物事がうまくいかない時にはすごく助けになる。そうすればチームメートが助けてくれて、交代しながらやっていける。それはとても重要だ。僕としてはそうだったら良かった。でもまあ、実現しなかった。それでも僕たちは良いチームだ」

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ルイス・ディアスはFCBですでに一度特別休暇を与えられている

実際のところ、バイエルンは当初、そうしたディアスのバックアップを用意してシーズンに入るつもりであり、その方針も伝えていた。だが移籍市場の締め切り直前、クラブは20歳本人にとってもかなり驚きだった形で、アリヨン・イブラヒモビッチをFCアウクスブルクへレンタルに出した。 「イジは今日、どこからゴールを決めた？」と、ディアスの左ウイングのポジションだけが名目上唯一2人配置されていないこともあり、バイエルンが冬にあらためてバックアップについて考える可能性があるのかと問われたエーベルは金曜、こう返した。

エーベルの問いはレトリックだった。もちろん、サイバリは左側のペナルティーエリアから得点していたからだ。とはいえ、このモロッコ代表は言うまでもなくウイングの選手ではない。そこにはスピードが欠けている。ただ、彼は非常にプレーインテリジェンスが高く、視野も優れ、技術も実に繊細であるため、攻撃では理論上どのポジションでもプレーできる。セルジュ・ニャブリもディアスのポジションを務められる。もっとも、ディアスがチーム内での自分の立場を当面心配する必要はない傾向にある。フィンセント・コンパニは今後数試合もできるだけ全てのスターに近い出場時間を与えるため、引き続きローテーションを行うとみられるからだ。さらに代表戦明けには、いくつもの連戦が続く。

ちなみに、ルイス・ディアスがシーズン途中に休暇を与えられるのは今回が初めてではない。2025年12月、彼はチャンピオンズリーグで退場処分により出場停止となっており、さらにブンデスリーガでは5枚目のイエローカードも受けていたため、フィンセント・コンパニ監督は彼を「数日間離れさせた。今は数日間離れて、そのあとメンタル面でもフィジカル面でも100パーセントで戻ってくるのが、ただただ理にかなっていると思う」と当時説明していた。

ディアスはその時、実際に意欲満々で戻ってきて、非常に良い後半戦を送った。今度は、ただシーズンのもっと早い時期に、同じことが繰り返されるのだろうか。